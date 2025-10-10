Huawei MatePad 12 X 2025 chega com ecrã PaperMatte e caneta de última geração

Especialmente desenhado para profissionais criativos, estudantes e utilizadores cujo quotidiano seja mais atarefado, o Huawei MatePad 12 X chega equipado com o revolucionário ecrã PaperMatte e o recém-desenvolvido M-Pencil Pro. O objetivo passa por proporcionar uma experiência superior de leitura, escrita e criação digital.

A mais recente versão do Huawei MatePad 12 X chega com um ecrã PaperMatte de nova geração, concebido com tecnologia de gravação em nanoescala de alta precisão, que permite uma redução de 50% do brilho em comparação com a geração anterior e oferece aos utilizadores uma visualização mais nítida, confortável e realista.

Esta inovação reforça a posição da Huawei enquanto líder na tecnologia de ecrãs antirreflexo, ao proporcionar uma experiência imersiva, tanto para ler como para realizar tarefas criativas.

A complementar o novo tablet, o Huawei M-Pencil Pro introduz uma experiência de escrita e desenho ainda mais intuitiva e natural. Esta caneta oferece as seguintes especificidades:

16.384 níveis de sensibilidade à pressão para precisão máxima;

Três pontas imprescindíveis: escrita padrão, fonte pequena e pintura;

Menu radial acionado por pressão para acesso rápido a ferramentas de criação;

Atalhos inteligentes, como o botão de acesso direto à Huawei Notes;

Gestos de rotação na aplicação GoPaint para simular pinceladas realistas.

Com um design metálico ultrafino, de apenas 5,9 mm de espessura, e um peso de 555 g, o Huawei MatePad 12 X alia portabilidade a um visual sofisticado, graças ao revestimento eletrónico de brilho perolado, que lhe confere um toque suave e acabamento premium.

No interior, destaca-se a arquitetura de dissipação de calor 3D, que contribui para um desempenho 27% superior face ao modelo anterior.

GoPaint Worldwide Creating Activity 2025: revela uma nova categoria

A par do lançamento do novo MatePad, a Huawei deu início à edição GoPaint Worldwide Creating Activity 2025. Este evento anual incentiva artistas de todo o mundo a expressarem-se livremente com o apoio das tecnologias Huawei.

Mais uma vez, o concurso mantém as quatro categorias clássicas:

Arte Narrativa;

Aguarela Digital;

Tinta, Arte de Ficção Científica;

Pintura de Vanguarda.

Este ano, o evento introduz uma nova categoria, Animação, expandindo ainda mais as possibilidades criativas dos participantes.

As inscrições estão abertas através da plataforma HW Community e do site oficial da Huawei. Na primeira fase, serão selecionadas 20 obras vencedoras por região.