Esta é a primeira vez que a Huawei ultrapassa a Apple no mercado dos smartwatches

O Apple Watch tem sido a escolha preferida dos utilizadores, globalmente, após a empresa de Cupertino ter desenvolvido uma das propostas mais completas do mercado. Entretanto, outras empresas têm procurado responder às necessidades dos utilizadores e, no segundo trimestre deste ano, a Huawei conseguiu chegar ao topo global.

Um novo relatório da Counterpoint mostra que a Huawei conseguiu ultrapassar a Apple no topo do mercado dos smartwatches. No segundo trimestre deste ano, a gigante tecnológica chinesa assumiu a liderança, impulsionada pela enorme procura no seu mercado interno.

Esta mudança ajudou, também, as vendas globais de smartwatches a aumentarem 8% relativamente ao ano anterior, marcando a primeira recuperação real após cinco trimestres consecutivos de declínio desde o início de 2024.

Pouco surpreendentemente, a China está a impulsionar grande parte deste crescimento, com os chineses a procurar tendencialmente mais por funcionalidades de saúde, Inteligência Artificial (IA) e dispositivos multifuncionais.

A liderar esta tendência estão a Huawei, a Xiaomi e a Imoo, que dão forma a smartwatches que são mais do que simples dispositivos vestíveis. As empresas têm procurado transformá-los em plataformas diárias para fitness, pagamentos, chamadas e até navegação.

É neste cenário que a Huawei dispara, com um aumento de 52% nas vendas relativamente ao ano anterior, o maior entre as 10 principais marcas mundiais.

Segundo Anshika Jain, analista de investigação sénior, a fabricante chinesa tem sido impulsionada por uma série de variáveis:

Portfólio diversificado de produtos;

Forte impulso doméstico;

Preços competitivos nas gamas média a premium.

Desta forma, a Huawei conseguiu ultrapassar um dos principais nomes da indústria dos smartwatches, a Apple, e conquistar, pela primeira vez, o primeiro lugar na liderança global de encomendas.

Conforme explicado pela analista, com mais de três quartos dos seus envios concentrados na China e a maior parte do seu portfólio entre os 100 e 400 dólares, "a Huawei continua a oferecer uma gama atraente de smartwatches que agrada a todos os segmentos de consumidores".

Além disso, a marca chinesa tem expandido lentamente a sua presença noutras regiões, como a Europa, Médio Oriente e norte da África e Ásia-Pacífico, procurando alargar a sua base de utilizadores globalmente.

Na perspetiva de Anshika Jain, "a expansão da sua base de utilizadores de smartphones na China, a par da sua estratégia de ecossistema integrado, desempenhou um papel fundamental na promoção deste crescimento".

Utilizadores estarão à espera de novos smartwatches

Entretanto, as encomendas de smartwatches da Apple caíram pelo sétimo trimestre consecutivo, tirando-a da liderança global. Ainda assim, a empresa continua a ser líder no segmento de smartwatches avançados, muito pela força do seu ecossistema iOS e à sua base de utilizadores fiéis.

Outras marcas como a Xiaomi e a Imoo registaram um forte crescimento: a primeira dominou o segmento de smartwatches básicos com ofertas acessíveis e abrangentes; e a segunda continuou a dominar o mercado de smartwatches infantis com dispositivos projetados para utilizadores mais jovens.

Relativamente à Samsung, as vendas caíram 3% relativamente ao ano anterior.

Segundo a Counterpoint, estas quedas de grandes nomes da indústria poderão dever-se ao facto de os utilizadores estarem a aguardar o lançamento de novos dispositivos este ano.