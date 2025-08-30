Vivaldi não vai aderir à onda da IA e tomou uma posição arriscada

Hoje em dia, é difícil ver uma empresa a ir realmente contra a corrente da IA. Todos estão a usar IA hoje em dia, mesmo que seja um recurso por vezes duvidoso que rotulam como sendo interessante. A mudança vem agora com o Vivaldi, no entanto, que decidiu não aderir à moda da IA e não o vai integrar no browser.

Vivaldi escolheu não aderir à onda da IA

Jon von Tetzchner, CEO da Vivaldi, uma empresa de desenvolvimento de navegadores com sede na Noruega, manifestou a sua forte oposição à crescente tendência para incorporar IA generativa nos navegadores web. O seu argumento é que este impulso para a integração da IA ​​não está a ser impulsionado por um desejo genuíno de satisfazer as necessidades do utilizador, mas sim pelo hype da indústria.

Muitos concordam com esta posição e até entendem que muitas empresas estão apenas a aderir à IA porque é a palavra da moda. "Sem exploração", escreve, "a web torna-se muito menos interessante. A nossa curiosidade perde oxigénio e a diversidade da web morre". O Vivaldi, nas suas palavras, está a "escolher os humanos em vez do hype" e está empenhado em preservar a "alegria de explorar", que tem sido um pilar da internet desde o seu início.

Empresas como a Google, a Microsoft e a Mozilla parecem estar numa corrida para incorporar as capacidades de IA nos seus browsers. A Microsoft lançou um Modo Copiloto para o Microsoft Edge. A Vivaldi não o fará, não só porque a empresa não quer, mas também porque os próprios utilizadores da Vivaldi também não querem nenhuma IA. Von Tetzchner afirma que a grande maioria dos comentários que recebe se opõe à ideia de um browser com IA.

Browser acredita em explorar a web

Estabelece um paralelo entre a tendência atual da IA ​​e a curadoria algorítmica de conteúdos nas plataformas de redes sociais. Ambas, na sua visão, retiram a autonomia aos utilizadores ao tomarem decisões em seu nome com base nos dados recolhidos sobre os mesmos.

Isto também não quer dizer que o Vivaldi seja completamente anti-IA. A empresa já utiliza modelos de IA pré-fabricados para o seu serviço de tradução no browser, mas isto não depende nem interage com os dados do utilizador. Von Tetzchner reconhece o valor da IA ​​em aplicações específicas, como a pesquisa e o reconhecimento de padrões, mas afirma que a sua implementação atual na navegação na web é um "ponto negativo".

Se aplicada corretamente e de formas que serão realmente utilizadas pelas pessoas, pode ser útil. E isto não se aplica apenas aos browsers, mas a tudo. Quem quiser realmente utilizar a IA, pode utilizar o Vivaldi para pesquisar ChatGPT, Gemini ou qualquer que seja o seu chatbot favorito. O garantido agora é que simplesmente não se verá nenhum chatbot realmente integrado no Vivaldi.