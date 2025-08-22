Já há data para o lançamento da nova série Huawei Watch GT 6

A Huawei tem apostado fortemente nos wearables, procurando entregar soluções cada vez mais completas de monitorização de saúde e bem-estar. Neste sentido, o lançamento global da marca, marcado para setembro, terá estes dispositivos vestíveis em destaque.

Está marcado para o dia 19 de setembro, em Paris, um evento de lançamento global da Huawei, cujo foco apontará para os dispositivos vestíveis.

A par dos novos smartphones e tablets da marca, será revelada a sua mais recente geração de wearables, a série Huawei Watch GT 6, por via da qual a empresa promete uma experiência superior de monitorização da saúde e de desportos ao ar livre.

Sob o tema "Ride The Wind", a Huawei planeia reforçar a sua posição no setor dos dispositivos inteligentes, demonstrando a aposta na inovação e aproximando-se da geração mais jovem.

Enquanto área de negócio estratégica, os wearables da Huawei têm conquistado o mercado, segundo a própria marca, ultrapassando os 200 milhões de unidades desde 2015 e registando um crescimento homólogo de 42,4% no primeiro trimestre de 2025.

A ciência do desporto no pulso

Reconhecida pela autonomia de 14 dias e pelas suas funcionalidades desportivas avançadas, a série Huawei Watch GT elevará, em setembro, a fasquia.

O novo modelo introduzirá melhorias revolucionárias na resistência e em funcionalidades de nível profissional para atividades ao ar livre.

A par dos dados de fitness essenciais, como a frequência cardíaca ou as calorias, o sistema de posicionamento Sunflower garante uma localização GPS de alta precisão, bem como dados de distância e ritmo, otimizando a prática desportiva no exterior.

Este avanço é o resultado do investimento contínuo da Huawei em mais de dez centros globais de I&D, três laboratórios dedicados à ciência do desporto e 1000 patentes detidas pela marca na área dos wearables inteligentes.

A sua tecnologia de base, o sistema TruSense, oferece uma monitorização mais rápida, precisa e completa, segundo a Huawei, constituindo uma base técnica robusta para a gestão da saúde e bem-estar dos utilizadores.

Os wearables da empresa aliam tecnologia e design, com suporte para mais de 100 modos de desporto, desde atividades ao ar livre a exercícios em ginásio.

Uma experiência de escrita e leitura semelhante ao papel

Os tablets da Huawei conquistaram os utilizadores ao combinar a inovadora tecnologia PaperMatte Display com ferramentas de produtividade e um desempenho notável.

Esta tecnologia proporciona uma visualização e leitura mais confortáveis, enquanto o M-Pencil e aplicações como o GoPaint ou a Huawei Notes simplificam a escrita e a criação digital.

No evento do próximo mês, serão reveladas atualizações tanto no ecrã PaperMatte como na stylus, a par do lançamento da iniciativa Huawei GoPaint Worldwide Creating Activity, que visa inspirar uma nova geração de criadores.

Huawei convida-o a juntar-se à próxima geração de inovação

Os novos produtos da Huawei chegarão, em breve, aos mercados europeus, com soluções e funcionalidades pensadas para otimizar um estilo de vida ativo e a produtividade diária.

A disponibilidade será confirmada no evento de lançamento, em Paris, no dia 19 de setembro. No entanto, a partir de hoje, os consumidores podem inscrever-se aqui para aceder a uma oferta de um cupão de 50€ a partir da data de lançamento da nova série Huawei Watch GT 6.