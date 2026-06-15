O seu melhor amigo para o verão cabe num bolso e está com desconto

Calor, praia, churrascos… e muitos mosquitos. Para aqueles que atraem tudo o que voa e pica, especialmente no verão, há um gadget que poderá ajudar a enfrentar os meses mais quentes do ano.

Com a época quente a aproximar-se, os mosquitos e outros insetos tornam-se companhia indesejada.

Para gáudio daqueles que têm o sangue doce, a Beurer criou o BiteX Day & Night BR 90, um dispositivo médico que trata picadas de insetos através de calor localizado, sem recorrer a qualquer produto químico.

Combater picadas de mosquitos de forma diferente

A marca alemã especializada em saúde e bem-estar criou um gadget que aplica uma temperatura de 50 °C diretamente no ponto da picada durante alguns segundos, neutralizando as proteínas responsáveis pela reação alérgica, e aliviando a comichão e o inchaço quase de imediato.

O processo demora apenas três segundos a iniciar-se e o dispositivo desliga-se automaticamente ao fim de dois minutos.

A grande novidade deste dispositivo é a BiteSpotLight, uma luz integrada que ilumina a zona a tratar. Ainda que pareça um detalhe, faz toda a diferença quando estamos num jardim ao entardecer, num festival ou num quarto às escuras.

Melhor amigo para o verão tem dois modos e larga autonomia

O BR 90 oferece dois programas de tratamento

O Programa 1 é mais suave, indicado para peles sensíveis ou para uma primeira utilização;

é mais suave, indicado para peles sensíveis ou para uma primeira utilização; O Programa 2 é o modo padrão para uso regular.

Esta flexibilidade torna o dispositivo adequado a praticamente toda a família, mesmo para aqueles que, muitas vezes, evitam cremes e sprays com compostos químicos.

Com um peso de 50 gramas, o BiteX garante cerca de 300 aplicações por carga de pilhas, além de caber facilmente no bolso ou na mochila.

Segundo a Beurer, é classificado como dispositivo médico na Europa e vem com uma garantia de cinco anos.

Para quem passa muito tempo ao ar livre ou tem filhos que regressam a casa com o braço cheio de picadas, este gadget da Beurer é uma alternativa interessante aos produtos tradicionais.

Ainda que não seja uma necessidade para toda a gente, pode fazer uma grande diferença nos dias quentes de verão.

Gadget contra picadas de mosquitos