13 gadgets e acessórios essenciais para as suas férias de verão 2026

O mês de julho já é sinónimo de férias para muitas pessoas, com o calor a convidar para dias na praia e tardes na piscina, bem como a um abrandamento do ritmo. Para aproveitar tudo isto sem sobressaltos, há alguns gadgets e acessórios essenciais.

Quando pensamos em férias na praia ou na piscina, há certos itens que, apesar de simples, fazem toda a diferença no conforto do dia a dia. Um bom protetor solar, por exemplo, não é apenas um capricho.

Além da proteção, há acessórios que tornam a rotina mais prática e as férias mais divertidas, como uma boa cadeira de praia ou espreguiçadeira, um saco impermeável para guardar telemóvel, carteira e chaves, e entretenimento.

13 gadgets e acessórios para aproveitar ainda mais as férias

Cubos de gelo reutilizáveis Kikkerland cubos de gelo, plástico, multicolorido (azul / rosa / verde / laranja / roxo), 16,3 x 2,8 x 13,8 cm. Ver na Amazon

Saco Impermeável Bolsa Estanque Impermeável 20L 10L 5L, Mochila Estanque com 1 Bolsa Seca para Telefone e 2 Correias para o Ombro Ajustáveis Incluídas, Ideal para Kayak, Mergulho, Paddle Surf, Praia, Branco. Ver na Amazon

Bolsa impermeável WONSAR Saco impermeável, bolsa de cintura impermeável, bolsa impermeável com alça ajustável para desportos aquáticos, praia, natação, surf, etc., Preto + Cinza. Ver na Amazon

Almofada Insuflável Trekology Almofada Ultraleve Insuflável para Viagem / Acampamento – Almofada Comprimível, Compacta, Insuflável, Confortável e Ergonômica para Suporte Lombar e de Pescoço. Ver na Amazon

ATUVOS Air Tag Smart ATUVOS Air Tag Smart Tracker 4 Pack preto, localizador de objetos Bluetooth funciona com Find My da Apple (apenas iOS, Android não compatível), localizador para chaves, malas, bagagem. Ver na Amazon

Garrafa de água térmica Garrafa de água de aço inoxidável de 700 ml com popote e tampa, garrafas de água desportivas isoladas de metal com alça (cinzento claro). Ver na Amazon

Guarda-sol com proteção UV Guarda-sol de praia Outsunny 2 em 1, com 2 painéis laterais, toldo portátil anti-UV com bolsa de transporte para jardim e piscina, Ø210x222cm. Ver na Amazon

Balões de água reutilizáveis 12 unidades balões de água reutilizáveis para crianças, brinquedos aquáticos de verão para meninos e meninas, brinquedos de praia para piscina para festa de verão. Ver na Amazon

Ferro a vapor portátil Rowenta Pure Pop - Escova de vapor de 1300 W com saída de vapor de até 20 g/min que plancha e purifica, elimina pêlos e pelos, cabeças reversíveis, design para viagem, cor verde. Ver na Amazon

Mini projetor portátil com tripé Mini projetor portátil com tripé, AKIYO O1 Projetor 2025 atualizado 15000 lúmenes 1080P suporte, 50% de zoom, ±50° Keystone, projetor portátil compatível com celular/telefone/PC/PS5/TV Stick/HDMI [Classe energética A+++]. Ver na Amazon

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