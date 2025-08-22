E Porque Hoje é Sexta

Um rapaz Alentejano vai trabalhar para um daqueles grandes Hipers na América e ao fim do primeiro dia o chefe pergunta-lhe quantas vendas tinha feito.

- Uma.

- Uma venda? Isso é muito mau!!! Os meus vendedores normalmente fazem entre 25 a 30 vendas por dia!!

Ora diz lá de quanto foi a venda...

- 757.326,45 DOLLARS

- O quê??????

Mas afinal o que é que vendeste?????

- Ora, primeiro vendi ao freguês um anzol pequeno, depois um anzol médio, e a seguir um anzol grande!...

Com tanto anzol vendi-lhe uma cana de pesca!... Perguntei onde é que ele ia pescar e ele disse para a costa.

Claro que lhe expliquei que para a costa era melhor ter um barco! Então levei-o à secção de barcos de recreio e vendi aquele Silver Esprit com os dois outboard que o gajo até se passou!...

Conversa puxa conversa e ele disse que o carro dele era um Fiat Uno... e eu disse-lhe que para puxar o barco ele precisava dum 4x4!

Então fomos direitinhos ao stand e vendi-lhe aquele Range Rover que lá estava.

- Muito bem! Deves ser mesmo bom para venderes isso tudo a um gajo que só queria um anzol pequeno!!!

- Qual anzol, qual quê!!!

Ele só cá vinha comprar uma caixa de TAMPAX para a mulher... e eu disse-lhe 'já que tem o fim de semana lixado, mais vale ir à pesca...'