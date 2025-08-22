E Porque Hoje é Sexta
Os incêndios, infelizmente, fazem já parte dos eventos sazonais. É o Natal do inverno, a Páscoa na primavera e fogos no verão.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v917 [21.6 MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Dois padres vão passar férias para o Algarve e para não serem reconhecidos, vão a uma loja de surfistas e compram roupas radicais. Mais tarde estão na praia a beber as suas caipirinhas quando passa um loira toda boa, e diz:
– Bom dia senhores padres!
Os padres ficaram pasmados! Tinham sido reconhecidos! Por isso foram outra vez à loja e compraram roupas ainda mais radicais. Estão na praia descansados e passa a mesma loira com tanga de fio dental, senta-se ao lado deles de uma forma sexy e diz:
– Boa Tarde senhores padres!
Um dos padres não resiste e pergunta:
– Nós realmente somos padres! Mas como é que nos reconheceu?
– Senhor Padre sou eu! A irmã Ângela!
O bombeiro chega a casa e diz à mulher:
- No quartel temos um sistema excelente! Com o tocar da primeira sirene juntamo-nos em grupos, com a segunda sirene descemos pela coluna e com a terceira subimos ao autotanque e saímos. A partir de hoje quando eu disser “primeira sirene”, tiras as roupas, “segunda sirene” vais para a cama e “terceira sirene” fazemos amor a noite toda”.
No dia seguinte o bombeiro chega a casa e grita:
- Primeira sirene!”
A mulher tira a roupa e, em seguida, ela ouve:
- Segunda sirene!”
A mulher deita-se na cama e por fim ele grita
- Terceira sirene e começam a fazer amor.
Ao fim de uns minutos a mulher grita:
- Quarta sirene!”
E o bombeiro pergunta:
- Que raio é essa “quarta sirene?”
E a mulher responde-lhe:
- Desenrola mais a mangueira porque está longe do fogo!
Numa faculdade de medicina o professor diz: Os médicos têm que aprender duas coisas importantes:
1º) Ter muita atenção;
2º) Nem um pouco de nojo.
Por isso, vamos fazer um teste.
Trouxeram um cadáver e o professor enfiou o dedo no cu do morto; lambeu o dedo e mandou todos fazerem o mesmo.
Todos se entreolharam, com cara de nojo, mas fizeram o mesmo.
Depois que todos lamberam o dedo, o professor disse:
Ótimo! Nojo vocês não têm. Agora só falta a atenção, pois eu enfiei um dedo e lambi outro
Um rapaz Alentejano vai trabalhar para um daqueles grandes Hipers na América e ao fim do primeiro dia o chefe pergunta-lhe quantas vendas tinha feito.
- Uma.
- Uma venda? Isso é muito mau!!! Os meus vendedores normalmente fazem entre 25 a 30 vendas por dia!!
Ora diz lá de quanto foi a venda...
- 757.326,45 DOLLARS
- O quê??????
Mas afinal o que é que vendeste?????
- Ora, primeiro vendi ao freguês um anzol pequeno, depois um anzol médio, e a seguir um anzol grande!...
Com tanto anzol vendi-lhe uma cana de pesca!... Perguntei onde é que ele ia pescar e ele disse para a costa.
Claro que lhe expliquei que para a costa era melhor ter um barco! Então levei-o à secção de barcos de recreio e vendi aquele Silver Esprit com os dois outboard que o gajo até se passou!...
Conversa puxa conversa e ele disse que o carro dele era um Fiat Uno... e eu disse-lhe que para puxar o barco ele precisava dum 4x4!
Então fomos direitinhos ao stand e vendi-lhe aquele Range Rover que lá estava.
- Muito bem! Deves ser mesmo bom para venderes isso tudo a um gajo que só queria um anzol pequeno!!!
- Qual anzol, qual quê!!!
Ele só cá vinha comprar uma caixa de TAMPAX para a mulher... e eu disse-lhe 'já que tem o fim de semana lixado, mais vale ir à pesca...'
O pai compra um robot detetor de mentiras que dá chapadas nas pessoas quando mentem. Decide testá-lo ao jantar.
"Filho, onde estiveste hoje?"
"Na escola, pai."
O robot dá uma chapada no filho.
"Ok, faltei á escola e fui ver um vídeo a casa do Zé!"
"Que vídeo?"
"A bela adormecida."
O robot dá outra chapada no filho.
"Ok, era porno" choraminga o filho.
"O quê? Quando tinha a tua idade não sabia o que era porno!" diz o pai.
O robot dá uma chapada no pai.
A mãe ri-se "hahaha! Ele é mesmo teu filho."
O robot dá uma chapada na mãe...
Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
Vídeos
Falhanços épicos e conseguimentos fantásticos
Vai um geladinho?
É assim, são estúpidos, mas também não se nota assim muito!
— NRM84 (@Mappy6984) August 21, 2025
Igreja de Kiruna, na Suécia, com 600 toneladas é movida para novo local
Depois de anos de planeamento, a emblemática Igreja de Kiruna, na Suécia, iniciou uma viagem de dois dias para um novo local. O objetivo é salvar o edifício que estava numa zona de expansão da maior mina de ferro do mundo. Os trabalhadores já levantaram a igreja de 600 toneladas… pic.twitter.com/6nzE1v4h1t
— SIC Notícias (@SICNoticias) August 22, 2025
Se não fosse filmado, ninguém iria acreditar
Falhanços fantásticos
Feito, assim nunca mais larga do telefone
Moms are the best ~ A thread🧵
1. Mother of the year 😂 pic.twitter.com/QXWRLQHeT0
— Happy Vibez (@HapppyVibezz) August 22, 2025
Quase que pode tocar numa roda
Exploring the World’s Most Surreal Airports ✈️ - A Thread 🧵
1. An Airbus A321neo flew just 1.5 meters (5 ft) above people while landing at Skiathos Airport in Greece.
📹: GreatFlyer (YT)pic.twitter.com/J60tJ8anK1
— Saffron Sniper (@Saffron_Sniper1) August 22, 2025
Será que bebeu Red Bull?
Uma mulher foi flagrada nesta quinta-feira (21) limpando a janela de um apartamento no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, sem qualquer equipamento de segurança. O registro foi feito por um morador de um prédio vizinho, que relatou que a situação se repete a cada 15 dias. A… pic.twitter.com/UBBH1L4Cdo
— N3 news (@n3_news_oficial) August 21, 2025
Procuradora-Geral dos EUA é detida e ameaça a polícia de que "se vão arrepender"
Morreu o juiz mais simpático da TV
Viral judge Frank Caprio has passed away at 88.
These are some of his best moments. A thread 🧵
— Today In History (@historigins) August 21, 2025
As ondas da Nazaré não são para meninos
The ocean is as beautiful as it is mysterious. A Thread🧵
1. The colossal waves at Nazaré, Portugal are both beautiful and thrilling.pic.twitter.com/9H5ZCZWxkf
— Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) August 22, 2025
Luc Ackermann faz história e confirma que a física está certa
