E Porque Hoje é Sexta

Certo dia, estava o Rui Pinto sentado à mesa do café a jogar poker a dinheiro com outro 3 marmanjos. Nisto entra a polícia e diz “estão presos por jogar às cartas a dinheiro”.

Um levanta-se e diz “não, eu estou à espera do autocarro, está aqui o bilhete e.. olhe, está a chegar”… e foi.

O segundo, diz “eu estou à espera da minha mulher…”. Nisto para um carro à porta e o tipo sai disparadado.

O terceiro, já meio a suar diz “eu, eu.. eu só estava a acabar a minha sopa, não havia mesas para todos e lá teve que ser aqui”. Com licença e foi embora.

Já o Rui Pinto, apanhado com as cartas na mão e o dinheiro ao colo, não tinha por onde escapar. Diz o polícia “bem, você não tem escapatória. Foi apanha com as cartas e o dinheiro na mão, está preso por jogar cartas a dinheiro”… ao que o Rui Pinto responde “A jogar às cartas a dinheiro, mas com quem???”