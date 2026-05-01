E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta, dia do trabalhador, vamos lá fazer alguma coisa pela vossa boa disposição. Já que ninguém trabalha, pelo menos podem sorrir. Bom feriado e bom fim de semana. Sim, fiquem com os olhos no preço do gasóleo que vai ser de arromba.
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem-humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v953 [54MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
Certo dia, estava o Rui Pinto sentado à mesa do café a jogar poker a dinheiro com outro 3 marmanjos. Nisto entra a polícia e diz “estão presos por jogar às cartas a dinheiro”.
Um levanta-se e diz “não, eu estou à espera do autocarro, está aqui o bilhete e.. olhe, está a chegar”… e foi.
O segundo, diz “eu estou à espera da minha mulher…”. Nisto para um carro à porta e o tipo sai disparadado.
O terceiro, já meio a suar diz “eu, eu.. eu só estava a acabar a minha sopa, não havia mesas para todos e lá teve que ser aqui”. Com licença e foi embora.
Já o Rui Pinto, apanhado com as cartas na mão e o dinheiro ao colo, não tinha por onde escapar. Diz o polícia “bem, você não tem escapatória. Foi apanha com as cartas e o dinheiro na mão, está preso por jogar cartas a dinheiro”… ao que o Rui Pinto responde “A jogar às cartas a dinheiro, mas com quem???”
Uma mulher acorda durante a noite e constata que o marido não está na cama. Veste o robe e desce para ver onde ele está.
Encontra-o na cozinha, sentado, meditativo, diante de uma taça de café. Parece consternado, olhar fixo na chávena, e vê-o a limpar uma lágrima.
- O que é que se passa, querido?
O marido levanta os olhos e pergunta-lhe solenemente:
- Lembras-te, há 20 anos, quando saímos juntos pela primeira vez? Tu tinhas apenas 16 anos.
- Sim, lembro-me como se fosse hoje.
Responde ela.
O marido faz uma pausa. As palavras custam a sair.
- Lembras-te quando o teu pai nos surpreendeu enquanto fazíamos amor no banco de trás do carro?
- Sim, lembro-me perfeitamente.
Diz a mulher sentando-se ao seu lado.
O marido continua.
- Lembras-te quando ele apontou uma arma à minha cabeça, dizendo: ou casas com a minha filha, ou mando-te p’rá cadeia por 20 anos?
- Lembro, lembro!
Responde-lhe ela docemente.
Ele limpa mais uma lágrima e diz :
- Hoje sairia em liberdade!!!
- Você teria coragem de praticar bungee jumping?
- Claro que não!
- Por quê?
- Cara, eu vim parar neste mundo por causa de uma borrachinha que arrebentou e não quero sair dele pelo mesmo motivo.
Um pai passeava com o filho.
A certa altura, o miúdo pergunta:
- Pai, o que é electricidade?
- Bem, não sei ao certo... tudo o que sei é que é algo que faz as coisas funcionarem.
Mais adiante, o menino fez outra pergunta:
- Pai, como é que a gasolina faz os motores trabalharem?
- Não sei, filho... não entendo nada de motores.
Depois de um curto intervalo, o miúdo faz outra pergunta:
- Pai... porquê o asfalto brilha como se estivesse molhado nos dias de calor?
- Também não sei filho... não entendo nada de pavimentação.
Outras perguntas seguiram, com quase sempre as mesmas respostas.
Por fim, o garoto perguntou:
- Pai, não te aborreces, quando te faço todas estas perguntas?
- Claro que não, filhote... de que outra forma aprenderias alguma coisa???
Vídeos
Vejam só a alegria dele por saber que hoje é feriado
Happiest doggo i've seen on the internet today pic.twitter.com/Sa7Z2RgKp6
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) April 30, 2026
Cum caneco, um dia está a comer por outro lado!!!
First and last date pic.twitter.com/2HdqvcgOrz
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) May 1, 2026
Ainda no tempo que não precisávamos de IA para vermos arte
Que companhia aérea tem hospedeiras com tanta atenção à limpeza?
The advantage of flying first class: everything is in its place pic.twitter.com/SFQzMKjRE6
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) April 30, 2026
Estão prontas para casar. Este é o teste derradeiro
No way!
Which one? pic.twitter.com/5hcH87CHTU
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) May 1, 2026
É de riri sem parar
Já têm entretenimento até dentro de água
Two mermaids cast out by the sea 😂 pic.twitter.com/ffEIHEpPmP
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) April 30, 2026
Foi um jogo difícil, e ela teve que enxugar o suor do rosto.
It was a tough match, and she had to wipe the sweat off her face pic.twitter.com/p5Qh2BgcJY
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) April 30, 2026
É novo, ainda tem a gaita rachada
First time at the gym 😜😜 pic.twitter.com/XOYMy5AteM
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) April 29, 2026
Arrependimento na hora
Vai a fugir de alguém?
Blink and you'll miss it! 😮
This is incredible! 🔥
A new world record! 🌏👏 pic.twitter.com/SEExEJGJ2t
— BBC Sport (@BBCSport) April 30, 2026
O vinho sempre deu cabo do Costa. Agora é universidade do vinho
O momento engraçado, a que o ex-primeiro-ministro deu a volta, aconteceu na abertura dos XLVII Colóquios de Relações Internacionais da Universidade do Minho, em Braga, para celebrar o 50.º aniversário do primeiro curso de Relações Internacionais. António Costa trocou o M de Minho… pic.twitter.com/OpziCFDFiy
— SIC Notícias (@SICNoticias) April 30, 2026
Um feito quase impossível
ROCKY, ARE YOU SERIOUS 🤯
HOW DID HE MAKE THIS SHOT??? pic.twitter.com/rd4fmtfZZe
— NBA (@NBA) April 28, 2026
Porsche Panamera encontra caminho alternativo à entrada de túnel no Porto/h4>
Um Porsche Panamera ficou pendurado com duas rodas no ar junto ao túnel do Campo Alegre, no Porto, depois do condutor hesitar na manobra e transformar o muro numa rampa. pic.twitter.com/FzZitZTotT
— Mundo Vivo (@mundo__vivo) April 29, 2026
Um Porsche Panamera ficou pendurado com duas rodas no ar junto ao túnel do Campo Alegre, no Porto, depois do condutor hesitar na manobra e transformar o muro numa rampa. pic.twitter.com/FzZitZTotT
— Mundo Vivo (@mundo__vivo) April 29, 2026
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