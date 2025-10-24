E Porque Hoje é Sexta
O Louvre foi assaltado e ninguém reparou — pensaram que era mais uma performance moderna. Só perceberam quando viram a Mona Lisa no OLX com o título: ‘Rosto conhecido, ligeiramente usada’.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v926 [22MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Um tipo entra numa loja de roupa interior, com a ideia de comprar algo muito atrevido para oferecer à mulher. Dirige-se à empregada e diz:
– Boa tarde… desejo comprar um presente para a minha mulher.
Em resposta, informa a empregada:
– Tenho um conjunto de sutiã e cuequinha do tipo fio dental. Quer que lhe mostre?
De imediato, com um sorriso no rosto, responde ele:
– Claro que sim! Mas, primeiro, vamos tratar do presente para a minha mulher…
Uma mulher leva um bebé ao pediatra. Depois da apresentação o médico começa a examinar o bebé, vê que o peso está abaixo do normal e pergunta:
– O bebé bebe leite materno ou biberão?
– Leite materno… – diz a senhora.
– Então, por favor, mostre-me as suas mamocas.
A mulher obedece e o médico toca, apalpa, aperta ambos; gira os dedos nelas; primeiro suavemente, depois com mais força, coloca as mãos em baixo e levanta-os; uma vez, duas vezes; três vezes, num exame detalhado; esfrega e apalpa. Inconformado, chupa-os diversas vezes.
Sacode a cabeça para ambos os lados e diz:
– Pode colocar a blusa.
Depois da senhora estar novamente composta o médico diz:
– É claro que o bebé tem peso a menos… A senhora não tem leite nenhum.
– Sim, Sr. Doutor eu sei. Eu sou a avó.
Mas olhe, adorei ter vindo à sua consulta…
Um dia, um homem cansado da vida de casado, disse que ia ali à esquina comprar cigarros e desapareceu.
Não é força de expressão ou sentido figurado, ele disse exatamente isto:
– Vou ali à esquina comprar cigarros e já volto.
Ficou dez anos desaparecido.
Há algum tempo, reapareceu. Bateu à porta de mansinho, a mulher foi abrir e, lá estava ele: dez anos mais velho, magro, cabisbaixo, quieto, sem dizer uma palavra!
A mulher despejou toda a revolta para cima dele:
– Seu isto! Seu aquilo! Então dizes que vais à esquina comprar cigarros e desapareces? Abandonas-me, abandonas as crianças, ficas dez anos sem dar notícias, fazes-me criar os putos sozinha e ainda tens o desplante, o acinte, a coragem de reaparecer deste jeito?
Pois vais pagar-me. Ficas a saber que vais ouvir poucas e boas. Eu nunca te vou perdoar. Estás a ouvir? Nunca! Entra, mas prepara-te para...
Nisto, o homem dá uma palmada na testa e diz:
– Eh, pá! Esqueci-me dos fósforos… já volto
Sábado, como de costume, levantei-me cedo, vesti-me silenciosamente, bebi café e até fui dar um passeio com o cão.
Em seguida, fui até à garagem e engatei o barco de pesca no meu Jeep.
De repente, começou a chover torrencialmente.
Havia até neve misturada com a chuva, ventos a mais de 80 km/h.
Liguei o rádio e ouvi que o tempo iria ser de frio e chuva durante todo aquele dia.
Voltei imediatamente para casa. Silenciosamente, despi-me e deslizei para baixo dos cobertores. Afaguei as costas da minha mulher e disse-lhe baixinho:
– O tempo lá fora está terrível.
Ela, ainda meio adormecida, respondeu:
– Acreditas que o c***** do meu marido foi pescar com este tempo?
Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
Vídeos
Olha que boa ideia... siga vamos lá
The bus driver decided they had enough of this nonsense 😂 pic.twitter.com/VYWNZirQxz
— Guhan (@TheDogeVampire) October 23, 2025
Aquele vídeo incrível com mal que só faz Ca...da
Uma ata "do conflito" arma a confusão entre Vieira, Noronha e Rui Costa durante o debate
Desde a ata rasurada, ao LFV a saltitar dum lado para o outro e passando pelo JNL a chamar gajo ao LFV… Isto é do melhor que tem passado pela TV portuguesa ofuscando até o chapadao da outra do BiG brother https://t.co/M9f90khT2D
— Baco, de Caravaggio (@bacodocara) October 24, 2025
Roubar o Louvre com classe e fugir com diplomacia
The Louvre, October 19, 2025.
The moment the thieves are making off with 88 million euros. It even looks like they're taking their time, doing everything carefully and slowly.pic.twitter.com/gj4ckYRkXy
— Massimo (@Rainmaker1973) October 23, 2025
O adeus a Francisco Pinto Balsemão cantado por Camané
O artista português Camané interpreta "Abandono", escrita por David Mourão Ferreira. A canção tem como tema a Liberdade, termo tantas vezes usado para definir Francisco Pinto Balsemão.
Saiba mais aqui: https://t.co/AxYsFpopYv pic.twitter.com/pGRHnbanTT
— SIC Notícias (@SICNoticias) October 23, 2025
Sabem aquela do "acredita Joca"
Imagens que se tornaram virais
Como nasce um Zombie?
What kind of gender reveal is this pic.twitter.com/0fU7tGhFbm
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) October 24, 2025
Há malta mesmo toda queimada
This is the correct use of free will pic.twitter.com/UyzGZFSlFW
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) October 24, 2025
Quase que ia o pau e tudo!
What the fuck did I just watch? pic.twitter.com/02owzojrtj
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) October 24, 2025
O rapaz nunca pensou que conseguia levantar tanto peso
That's one way of making sure the boys go full range pic.twitter.com/vAuEg0MrIN
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) October 24, 2025
A internet está toda mamada
That will be $497.99 please. pic.twitter.com/0L6iOQpees
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) October 23, 2025
