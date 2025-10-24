E Porque Hoje é Sexta

Um dia, um homem cansado da vida de casado, disse que ia ali à esquina comprar cigarros e desapareceu.

Não é força de expressão ou sentido figurado, ele disse exatamente isto:

– Vou ali à esquina comprar cigarros e já volto.

Ficou dez anos desaparecido.

Há algum tempo, reapareceu. Bateu à porta de mansinho, a mulher foi abrir e, lá estava ele: dez anos mais velho, magro, cabisbaixo, quieto, sem dizer uma palavra!

A mulher despejou toda a revolta para cima dele:

– Seu isto! Seu aquilo! Então dizes que vais à esquina comprar cigarros e desapareces? Abandonas-me, abandonas as crianças, ficas dez anos sem dar notícias, fazes-me criar os putos sozinha e ainda tens o desplante, o acinte, a coragem de reaparecer deste jeito?

Pois vais pagar-me. Ficas a saber que vais ouvir poucas e boas. Eu nunca te vou perdoar. Estás a ouvir? Nunca! Entra, mas prepara-te para...

Nisto, o homem dá uma palmada na testa e diz:

– Eh, pá! Esqueci-me dos fósforos… já volto