E Porque Hoje é Sexta

Um operário de uma fábrica ao rebarbar uma peça metálica saltou-lhe uma limalha para o olho. Assustado foi a correr para uma clínica onde entrou a correr pelo gabinete do médico a dentro....

- Sr. Doutor veja se tenho alguma coisa no olho!!!

- Por acaso tem um corpo estranho na vista MAS TEM DE ESPERAR LÁ FORA PELA SUA VEZ e esperar que a enfermeira o chame!

Ele foi para a sala de espera e olhou a sua volta.... 2 grávidas, um corcunda, dois mancos... passaram 20 minutos......

Diz a enfermeira:

- O senhor do corpo estranho pode entrar....

O corcunda levantou-se todo chateado:

- AO MENOS PODIAM-ME TRATAR PELO NOME!!!!!