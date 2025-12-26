E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta... a caminho do Ano Novo... o último do ano velho... E que tal vos correu a consoada? Esperamos que bem, em família, com paz e tranquilidade. Pois bem, nesse sentido, e ainda imbuídos no espírito natalício, deixamos imagens que o mundo deu à luz esta semana.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v935 [22MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Um operário de uma fábrica ao rebarbar uma peça metálica saltou-lhe uma limalha para o olho. Assustado foi a correr para uma clínica onde entrou a correr pelo gabinete do médico a dentro....
- Sr. Doutor veja se tenho alguma coisa no olho!!!
- Por acaso tem um corpo estranho na vista MAS TEM DE ESPERAR LÁ FORA PELA SUA VEZ e esperar que a enfermeira o chame!
Ele foi para a sala de espera e olhou a sua volta.... 2 grávidas, um corcunda, dois mancos... passaram 20 minutos......
Diz a enfermeira:
- O senhor do corpo estranho pode entrar....
O corcunda levantou-se todo chateado:
- AO MENOS PODIAM-ME TRATAR PELO NOME!!!!!
Uma patroa chama a sua empregada e diz-lhe:
- Vá ao mercado e compre sardinha macho.
A empregada lá foi, correu Seca e Meca para achar o pretendido, mas sem resultado. Resolve então passar num supermercado e pega em duas latas de sardinha. Já em casa a patroa questiona-a:
- Eu pedi sardinhas macho e você traz-me 2 latas de sardinha????
- Minha senhora no mercado não havia. Então trouxe-lhe estas latas porque dizem "sardinha com tomate"
Minha senhora, os seus pulmões, o seu coração e a sua pressão estão ótimos! - diz o médico.
- Agora deixe-me ver essa coisinha que costuma meter as mulheres em grandes encrencas.
A mulher prontamente tira o vestido e quando começa a tirar as calcinhas é interrompida:
- Não... não! Não precisa de tirar a roupa, minha senhora...
Só quero ver a língua
A mãe de uma rapariga leva-a ao ginecologista e explica ao médico que a sua filha tinha uma infeção no "guarda-joias". O médico manda a jovem entrar e examina-a.
Passado um bocado chama a mãe da jovem à parte e fala com ela. A mãe pergunta-lhe:
- Sr. Doutor, o que é que se passa com o guarda-joias da minha filha?
- Bem, minha senhora, eu não lhe chamava guarda-joias, chamava-lhe guarda-fatos, pois tinha sete camisinhas lá dentro!!!!
A professora pergunta ao menino o que quer ser quando for grande. O menino responde:
– Pai Natal!
– Pai Natal? Então… mas porquê?
– Ora! Ao menos assim só trabalhava uma vez por ano!
Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
Vídeos
Os grandes talentos de dezembro 2025
Há falhanços que são icónicos
Imagens incríveis do pôr do sol
Dizem que são os melhores vídeos de 2025
Alegoria da caverna para alguns é isto
The insane amount of snow fallen on the western Italian Alps in the last two days, visualized.pic.twitter.com/zIIYvCHFS2
— Massimo (@Rainmaker1973) December 26, 2025
Max Verstappen foi brincar na neve com os eu F1
Max Verstappen taking a F1 car for a walk in the snowpic.twitter.com/YtnustYpbl
— Holiness (@F1BigData) December 25, 2025
Limpeza dos robotáxis da Tesla robotizada
Tesla cleaning up your mess in the Cybercab: https://t.co/Qwk3XV5ngF pic.twitter.com/YnH2R0Sn2e
— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) December 24, 2025
Tesla melhor que os chineses?
O Pai Natal a passar pelo olho
Heading to a chimney near you pic.twitter.com/pVhfLpoOLI
— Sphere (@SphereVegas) December 25, 2023
O ano a virar sobre rodas
This is so cool pic.twitter.com/b4xaA5Dmyr
— ✨ (@Hoang_HQ) December 25, 2025
Palavras sábias... e católicas
Vinho mas apenas vinho bom pic.twitter.com/NNFxUF7DXt
— Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) December 25, 2025
Um vídeo cheio de história
La IA está realmente alcanzando niveles de perfección inimaginables
QUE VIDEO
— Luis Eduardo Jacome (@LuisEduJacome) December 25, 2025
Um vídeo insano na Nazaré
Rodrigo Koxa pode ter feito HISTÓRIA de novo
Na última sexta-feira, o big rider brasileiro dropou uma bomba insana em Nazaré, com tamanho estimado entre 27 e 28 metros. Sim, você leu certo. Se confirmado, pode ser a MAIOR onda já surfada na história e superar o recorde… pic.twitter.com/SRS9RS1dZC
— Surf News Brasil (@SurfNewsBrasil) December 25, 2025
