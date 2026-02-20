E Porque Hoje é Sexta

Numa conferência internacional de línguas, estão reunidos vários países para discutirem qual das línguas era mais difícil de falar e de escrever.

No meio da discussão, o orador inglês vira-se para a audiência e diz:

- A língua mais difícil é o inglês, porque, por exemplo, escreve-se Shakespeare e diz-se chequespear.

Discordando da opinião do inglês, o francês diz:

- O francês é muito mais difícil, porque escreve-se pain e diz-se pan.

O espanhol intervindo na discussão dos outros dois oradores, diz:

- O castelhano é ainda mais difícil, porque escreve-se Juanito e diz-se Ruanito.

O português vendo a discussão já muito acesa, diz:

- Os senhores desculpem, mas nenhuma das vossas línguas é mais difícil que o português, porque nós em Portugal escrevemos Sebastião de Carvalho e Mello, e dizemos Marquês de Pombal!!!