E Porque Hoje é Sexta
O mundo está cada vez mais estranho. Divisões por todo o lado, guerras que começam do nada, violência gratuita, jogos de força, de poder e de domínio. A lei das armas é quem mais ordena e o povo… bem, o povo vai segurando as telhas para que o telhado não caia ou voe. É um mundo gorduroso, daqueles que escorrem pelas notícias e deixam sempre a sensação de que alguém se esqueceu de limpar a cozinha. Bom fim de semana.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v943 [19MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
O sujeito está a andar de bicicleta até a praça da pequena cidade, quando encontra a sua vizinha, uma morena "aleijadinha de boa", coberta apenas com um minúsculo vestidinho, a andar na mesma direcção.
- Olá, Maria, estás boa? Para onde é que vais? - pergunta o sujeito.
- Oi, João! Vou até à praça!
- Eu também! Queres uma boleia? Podes sentar aqui no cano...
- Obrigada! - responde a moça e sobe para a bicicleta.
Ao chegar à praça, ela desce e diz, lançando um olhar insinuante para o ciclista:
- Acho que tu nem te apercebeste que eu estava sem cuequinhas, verdade?
- E eu acho que te é que não te apercebeste que a minha bicicleta não tem cano...
Numa conferência internacional de línguas, estão reunidos vários países para discutirem qual das línguas era mais difícil de falar e de escrever.
No meio da discussão, o orador inglês vira-se para a audiência e diz:
- A língua mais difícil é o inglês, porque, por exemplo, escreve-se Shakespeare e diz-se chequespear.
Discordando da opinião do inglês, o francês diz:
- O francês é muito mais difícil, porque escreve-se pain e diz-se pan.
O espanhol intervindo na discussão dos outros dois oradores, diz:
- O castelhano é ainda mais difícil, porque escreve-se Juanito e diz-se Ruanito.
O português vendo a discussão já muito acesa, diz:
- Os senhores desculpem, mas nenhuma das vossas línguas é mais difícil que o português, porque nós em Portugal escrevemos Sebastião de Carvalho e Mello, e dizemos Marquês de Pombal!!!
O alentejano diz para a mulher:
- O que é que farias se eu ganhasse o Euro milhões?
A mulher responde-lhe:
- Eu queria a minha metade e deixava-te definitivamente, meu anormal!!!
Responde-lhe ele:
- Excelente!!!
Ganhei 11 euros, tens aqui os teus 5,5 euros e podes ir andando, magana d'um cabrão!!!
Dois namorados no banco de jardim
- Em que pensas, amor?
- Ora, no mesmo que tu fofinha...
- Malcriadão! Indecente. Não tens vergonha nenhuma nessa cara?
Era sábado e a menina foi-se confessar:
- Padre, eu dormi com o meu namorado.
- Pecado minha filha. Pecado. Reza dez avé-marias.
A menina levantou-se, parou e voltou-se para o padre.
- Posso rezar vinte, padre?
- Porquê, minha filha?
- É que a gente vai passar este fim de semana fora...
Vídeos
Vamos começar com alegria
— faniiiii (@ffanifany) February 19, 2026
Esta mulher de tialhinha é uma "bomba" de pressão
NEVER PUT A PRESSURE COOKER UNDER RUNNING WATER. pic.twitter.com/ube4rZEjjn
— Justa Dude (@JustaDude2i) February 19, 2026
Que loucura de salto... que tenha ficado bem!
this is why people practice in empty parking lots first pic.twitter.com/jluuABOKF9
— Insane Reality Leaks (@InsaneReality) February 19, 2026
Tiago Tomás emociona-se na flash interview ao falar do pai que faleceu recentemente
— Cabine Desportiva (@CabineSport) February 19, 2026
Jornalista australiana pede desculpa por aparecer em direto bêbada nos JO
Australian television reporter and sports broadcaster, Danika Mason, is owning up to a rough live hit that quickly made the rounds online. #DanikaMason #WinterOlympicshttps://t.co/Itq8D9hp6r pic.twitter.com/boeHLqGnAn
— Now Toronto (@nowtoronto) February 19, 2026
Já se entregam assim, como prémio?
How much is that painting worth? pic.twitter.com/GSpZwHVL05
— Fun Viral Vids (@Fun_Viral_Vids) February 19, 2026
Acidentes aéreos que depois têm de ser investigados
Did he have a dream or a nightmare?pic.twitter.com/QUBuhL3mGZ
— Fun Viral Vids (@Fun_Viral_Vids) February 18, 2026
Fantástico...
Imagens que se não fossem captadas ninguém ia acreditar
Insólito: um cão-lobo-checoslovaco invade a pista de esqui nos Jogos Olímpicos
Meglio Lampo o Olimpo per questo lupo cecoslovacco? In realtà si chiama Nazgul pic.twitter.com/8NPhVhPrrm
— Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 18, 2026
Em pleno dia, um homem tenta raptar uma menina que ia ao lado da mãe num supermercado em Itália
Aldo Nicolini faz história no Got Talent Portugal 2026
Ladrão assalta na Turquia e foge de burro
Basın Bülteni@kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/3COkoKBzy0
— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) February 10, 2026
Imagens fantásticas
Assaltante apanhado nu
Em Goiânia, um morador teve que chamar a polícia para ajudar o ladrão que queria assaltar a casa. O bandido trapalhão acabou preso por sua própria calça. pic.twitter.com/ybqTHDaLpB
— (@RJEmAlerta) February 19, 2026
