Empresa encheu um bairro de tomadas nos passeios para carregar carros elétricos, mas…

O carro elétrico abriu novas possibilidades para aproveitar um veículo que permanece parado durante horas. No entanto, a recarga na via pública também implica concessões, como a necessidade de reservar lugares de estacionamento exclusivamente para veículos elétricos.

Em 2022, a empresa alemã Rheinmetall apresentou uma solução alternativa para o carregamento: instalar tomadas diretamente nos passeios. O objetivo era responder a um dos maiores obstáculos à adoção de veículos elétricos ou híbridos plug-in, a ausência de garagem privada.

A proposta permitia carregar o automóvel na própria rua, sem necessidade de recorrer a postos de carregamento dedicados. Três anos depois, já existem resultados concretos.

Um teste piloto em Colónia

Após aprovação das autoridades locais, a empresa iniciou em 2024 um projeto-piloto no centro de Colónia, mais concretamente em Lindenthal, um bairro residencial caracterizado por moradias individuais de baixa altura.

O funcionamento é simples. O condutor estaciona junto ao passeio e encontra, no próprio lancil, uma tomada escondida sob uma tampa. Basta digitalizar o código impresso no equipamento e ligar o veículo com o seu próprio cabo de carregamento em corrente alternada.

Tal como acontece com qualquer outro ponto público, o sistema associa o veículo à sessão de carregamento e o pagamento é efetuado através de uma aplicação móvel.

Bons números… mas com limitações

De forma geral, os resultados foram positivos. Segundo a empresa, durante um ano realizaram-se cerca de 2.800 ciclos de carregamento.

Em média, cada sessão forneceu 18 kWh, energia suficiente para mais de 100 quilómetros de autonomia em ambiente urbano para muitos carros elétricos, ou entre 80 e 100 quilómetros em estrada, dependendo da eficiência do veículo.

Cada tomada foi utilizada, em média, duas vezes por dia e apresentou uma disponibilidade de 99%, praticamente sem avarias. O valor destaca-se quando comparado com a média europeia e espanhola, onde os pontos públicos são utilizados cerca de 1,5 vezes por dia e permanecem ocupados entre 30 e 120 minutos diários.

Utilizadores satisfeitos, sobretudo os mais velhos

A empresa realizou ainda um inquérito junto dos utilizadores, recolhendo classificações e sugestões.

O sistema obteve uma pontuação média de 4,38 em cinco pontos. As avaliações mais positivas vieram dos condutores com mais de 60 anos, que destacaram sobretudo a simplicidade de utilização.

Também não foram registados problemas relevantes com água, vandalismo ou comportamentos incívicos. Mesmo situações comuns na via pública, como sujidade provocada por animais domésticos, não afetaram o funcionamento das tomadas.

Uma curiosidade está no próprio design. A tampa pode ser aberta com um pequeno empurrão do cabo de carregamento, evitando que o utilizador tenha de tocar diretamente no equipamento.

O custo levanta dúvidas

Apesar dos bons resultados, existem críticas relevantes. Segundo informações, cada tomada custa cerca de 5.000 euros. O valor inclui sistemas de refrigeração e climatização para garantir melhores condições de carregamento.

Este custo coloca a solução em desvantagem face a um carregador doméstico tradicional.

Além disso, para maximizar a utilização seria necessário reservar lugares de estacionamento exclusivos. Na prática, o impacto é semelhante ao de qualquer outro carregador público fora das estações de serviço: reduz-se o estacionamento disponível para criar lugares que nem sempre estão ocupados.

O grande desafio da recarga pública

A recarga fora de casa continua a ser um dos maiores desafios da mobilidade elétrica. Uma das principais vantagens do carro elétrico é sair diariamente com a bateria carregada ou aproveitar os longos períodos de estacionamento para carregar lentamente em corrente alternada.

Uma abordagem passa pelas grandes estações de carregamento rápido, com múltiplos postos de elevada potência. Outra estratégia tem sido a instalação de carregadores em centros comerciais e zonas de lazer, onde uma única sessão pode garantir vários dias ou até semanas de utilização.

Com uma média diária de 50 quilómetros, um veículo com autonomia urbana de 500 quilómetros pode circular cerca de dez dias sem voltar a ligar à corrente, o equivalente a apenas três carregamentos mensais.

Alternativas já testadas em Portugal

Se a ideia for levar a recarga diretamente para as ruas, países como Portugal, Reino Unido ou Países Baixos têm experimentado soluções semelhantes através da instalação de tomadas em candeeiros públicos.

O conceito é próximo do sistema alemão, mas com uma diferença importante: a energia chega a partir da infraestrutura existente da iluminação pública, evitando obras no pavimento.

Carregamento lento continua a ser o maior obstáculo

O principal problema destas soluções continua a ser a velocidade de carregamento. Uma tomada de 7,4 kW pode necessitar de cerca de 10 horas para carregar totalmente uma bateria de 60 kWh, uma capacidade comum em veículos pensados tanto para cidade como para viagens ocasionais.

Este tipo de carregamento só é realmente vantajoso quando o preço é reduzido, já que obriga a deixar o carro estacionado durante uma noite inteira ou durante todo o horário de trabalho.

Na prática, trata-se de um sistema pouco eficiente para servir vários veículos ao longo do dia.

Não por acaso, a maioria dos condutores continua a carregar em casa. Fora desse contexto, a preferência recai normalmente em carregamentos mais rápidos. Um posto de 50 kW consegue carregar totalmente muitos veículos em menos de três horas, aproximadamente o tempo de uma sessão de cinema.

Já em viagens, a solução mais prática continua a passar por hotéis ou alojamentos que permitam deixar o veículo ligado sem restrições de tempo.