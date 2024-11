Galp transforma postes de iluminação pública em carregadores de veículos elétricos

Não é propriamente uma novidade tecnológica, como já falámos no assunto. Contudo, a medida é muito interessante e poderá, em muitas localidades, ser a solução ideal para o carregamento dos veículos elétricos (VE) no meio urbano. A Galp dá assim uma nova utilidade aos postes de iluminação pública: carregadores de VE.

Postes de iluminação poderão ser carregadores para os carros elétricos

A Galp está a avançar em Portugal com a instalação e disponibilização de um sistema de carregamento de veículos elétricos em postes de iluminação pública. Segundo a empresa, este projeto visa ampliar a rede de carregamento de veículos elétricos em ambiente urbano tornando-a mais conveniente e acessível.

À imagem de outros países, a Galp quer aproveitar a infraestrutura de iluminação pública. Este projeto contribui também para reduzir o tempo e o custo de instalação de novos pontos de carregamento lento, mitigando a necessidade de novas adições de potência à rede e reduzindo a ocupação de espaço adicional nos passeios públicos.

Esta é uma necessidade premente nos grandes centros urbanos. Nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, por exemplo, mais de metade dos alojamentos familiares não têm estacionamento ou garagem, o que significa que a resposta de pontos de carregamento terá de ser dada pela rede pública através de soluções como esta.

Além dos pontos já em operação no bairro do Junqueiro, em Carcavelos, e na antiga Refinaria de Matosinhos, a Galp está a trabalhar para a disponibilização de pontos de carregamento para veículos elétricos assentes nesta tecnologia noutros pontos do país.

O projeto está também alinhado com o objetivo de expansão da rede de pontos de carregamento elétrico operada pela empresa, a maior do país, que conta atualmente com mais de 5.500 pontos instalados.

Vantagens:

Uso da infraestrutura existente : Aproveita postes e a ligação elétrica já disponível. Reduz os custos de implantação comparado a criar novos pontos de recarga do zero.

: Acesso amplo e democrático : Beneficia proprietários nas áreas urbanas onde não há espaço para carregar em casa. Permite a instalação em bairros residenciais e centros urbanos com alta densidade populacional.

: Sustentabilidade e eficiência: Os postes já são ligados a sistemas elétricos e, em muitos casos, usam energia renovável. Podem ser integrados com iluminação LED, reduzindo o consumo total de energia.

Estimula a adoção de carros elétricos : Mais pontos de recarga aumentam a conveniência, eliminando a ansiedade de autonomia.

Fruto desta liderança, a Galp atingiu em outubro a marca de um milhão de carregamentos na sua rede de mobilidade elétrica, ultrapassando em apenas 10 meses o registo obtido em todo o ano 2023.