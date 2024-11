Conhecer as Aldeias Históricas com um Renault elétrico… de borla!

As Aldeias Históricas guardam segredos e paisagens de cortar a respiração, mas que devem ser preservados. Por isso, a Renault associou-se a um projeto de mobilidade urbana sustentável, disponibilizando veículos elétricos, que podem ser utilizados... gratuitamente. Saiba como.

Renault e a Mobilidade Urbana Sustentável

A conjugação entre turismo sustentável e inovação tecnológica está a ganhar destaque em Portugal graças a um projeto pioneiro que une a Rede de Aldeias Históricas, o Município do Fundão e a Renault.

Este programa, que promove a mobilidade elétrica gratuita para os visitantes das aldeias de montanha, representa um passo significativo na transição para um turismo mais ecológico e consciente, enquanto valoriza o interior do país e as suas comunidades.

A iniciativa surge como uma resposta às necessidades de mobilidade em regiões remotas, enquanto visa reduzir a pegada ambiental do turismo. Desta forma, a Renault disponibiliza veículos elétricos que podem ser utilizados de forma gratuita pelos visitantes.

Esta colaboração não só facilita o acesso a locais isolados, mas também incentiva os turistas a adotarem práticas mais sustentáveis durante as suas viagens.

Como funciona o projeto?

O projeto, denominado “Mobilidade Urbana Sustentável” está implementado em várias aldeias da Rede de Aldeias Históricas, situadas na Serra da Estrela e nas regiões circundantes.

Estas aldeias, conhecidas pelo seu património natural, cultural e arquitetónico, atraem turistas interessados em explorar paisagens deslumbrantes e viver experiências autênticas. No entanto, uma das principais barreiras ao turismo nestas zonas é a dificuldade de acesso, agravada pela ausência de soluções de mobilidade adequadas e sustentáveis.

Agora, a partir da Aldeia Histórica de Castelo Novo, ou das estações ferroviárias de Castelo Novo, Alpedrinha e Fundão, está disponível uma frota constituída pelos modelos:

Renault Twingo E-Tech 100% elétrico

Renault Kangoo E-Tech 100% elétrico

Renault Megane E-Tech 100% elétrico

Renault Zoe

Renault Twizy

Estes veículos não têm qualquer custo associado, para turistas, residentes e profissionais.

Para utilizar estes carros, os visitantes só precisam de fazer uma reserva através deste endereço. Uma vez confirmada a disponibilidade, os veículos podem ser utilizados para deslocações dentro da área das aldeias, permitindo uma exploração tranquila e ecológica dos locais de interesse.

Os veículos elétricos são carregados em postos de carregamento instalados nas aldeias, alimentados por energia renovável. Este sistema garante que toda a operação é neutra em carbono, alinhando-se com os objetivos de sustentabilidade que estão na génese desta iniciativa..

Benefícios para os turistas e para a região

Este projeto oferece múltiplos benefícios para os visitantes e para as comunidades locais. Do ponto de vista do turista, a possibilidade de utilizar um veículo elétrico gratuito elimina barreiras financeiras e logísticas, tornando mais acessível a exploração das aldeias de montanha.

Além disso, os carros elétricos proporcionam uma experiência de condução silenciosa e confortável, ideal para desfrutar das paisagens naturais sem impacto ambiental.

Para as comunidades locais, o projeto contribui para o desenvolvimento económico sustentável. Ao atrair mais visitantes, as aldeias beneficiam do aumento do turismo, o que pode estimular a economia regional e criar oportunidades de emprego. Por outro lado, o uso de veículos elétricos minimiza o impacto ambiental do aumento do tráfego, preservando a qualidade de vida dos residentes.

A Renault, como um dos principais players no setor da mobilidade elétrica, desempenha um papel central na implementação deste projeto, ao promover a sensibilização para as vantagens da mobilidade elétrica. Este compromisso com a sustentabilidade está alinhado com os objetivos globais de redução de emissões de CO₂ e transição para um futuro mais verde.

A Rede de Aldeias Históricas, por sua vez, reforça a sua posição como exemplo de turismo sustentável em Portugal. O projeto insere-se numa estratégia mais ampla de valorização do território, que inclui a preservação do património natural, a promoção da economia local e o incentivo à adoção de práticas sustentáveis.

Prémio internacional

A importância desta iniciativa já galgou fronteiras, inclusivamente. Foi reconhecida como uma das três melhores do mundo, na categoria “Better World for Sustainability, Conservation and Cultural Preservation”, dos prestigiados BGTW International Tourism Awards 2024.

Por isso, o projeto “Mobilidade Urbana Sustentável” é um bom exemplo de como a inovação tecnológica pode ser integrada no turismo para promover a sustentabilidade e o desenvolvimento regional. Demonstra ainda que a sustentabilidade não precisa de ser um obstáculo ao progresso, mas sim uma oportunidade para criar soluções inovadoras que beneficiem todos os envolvidos.