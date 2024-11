WhatsApp traz transcrições de mensagens de voz e otimiza mais este serviço

Não é novidade que o WhatsApp anda a rechear a sua app e o seu serviço com novidades únicas. Para além de reformular esta proposta, oferece aos utilizadores ferramentas para a explorar ainda mais. Após termos visto em testes, como revelámos, as transcrições das mensagens de texto chegam finalmente a todos, para ajudar os utilizadores.

WhatsApp traz transcrições de mensagens de voz

O WhatsApp anunciou o lançamento global de uma funcionalidade muito aguardada pelos utilizadores. Falamos da transcrição de mensagens de voz. A novidade promete tornar a comunicação mais acessível em diversas situações, permitindo que as mensagens de voz sejam convertidas em texto.

O WhatsApp reconhece o valor pessoal das mensagens de voz, mas compreende que nem sempre é possível ouvi-las. Seja em ambientes ruidosos, em movimento ou quando o tempo é escasso, a transcrição oferece aqui uma alternativa prática para acompanhar as conversas.

Com a privacidade como prioridade, o WhatsApp garante que as transcrições são processadas localmente no dispositivo do utilizador. Isto significa que nem a empresa, nem terceiros têm acesso ao conteúdo das mensagens, que permanecem protegidas pela encriptação de ponta a ponta.

Ainda mais funcionalidades para este serviço

Para ativar a funcionalidade, os utilizadores devem aceder às Definições > Conversas > Transcrições de mensagens de voz. A partir daí, podem ativar ou desativar as transcrições e selecionar o idioma de preferência. Para transcrever uma mensagem específica, basta manter a mensagem premida e tocar na opção “Transcrever”.

A funcionalidade será implementada gradualmente nas próximas semanas, começando por alguns idiomas selecionados. O WhatsApp planeia expandir o suporte para mais idiomas nos próximos meses. Mais informações sobre o funcionamento e os idiomas suportados podem ser encontradas aqui.

Com esta nova funcionalidade, o WhatsApp reforça o seu compromisso em tornar a comunicação mais acessível e inclusiva para todos os utilizadores. Esta é mais uma funcionalidade que vem dar mais utilidade a este serviço da Meta e que garante uma operabilidade muito maior e alargada para todos.