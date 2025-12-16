Fórmula 1 regressa oficialmente a Portugal em 2027 e 2028

A Fórmula 1 vai regressar a Portugal em 2027 e 2028. A mais prestigiada competição do automobilismo mundial voltará a realizar-se no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

Em setembro deste ano, Stefano Domenicali, responsável máximo da Fórmula 1, confirmou o interesse de Portugal, Turquia e Alemanha em acolher uma prova do Campeonato do Mundo. No entanto, alertou para a dificuldade em garantir uma vaga no calendário.

Entretanto, e meses após o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter anunciado a intenção de Portugal formalizar o regresso da Fórmula 1 ao país em 2027, a mais prestigiada competição do automobilismo mundial vai passar pelo AIA, em Portimão.

50 milhões de euros para ter F1 no Algarve?

O anúncio oficial deste regresso será feito pelo ministro da Economia e da Coesão Territorial, Miguel Castro Almeida, esta terça-feira.

Segundo Luís Montenegro, na Festa do Pontal, em agosto, "estes eventos implicam algum esforço financeiro por parte do governo, mas têm um retorno quer financeiro direto, quer indireto de promoção que valem, sinceramente, a pena".

Na altura, o presidente do ACP, Carlos Barbosa, disse que o contrato que assegura a realização da prova no país deveria ser "de pelo menos três anos, para ser mais barato".

Além disso, revelou que o valor anual a pagar ao promotor do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, a Formula One Management, situa-se "entre os 25 e os 40 milhões de euros".

De acordo com o jornal A Bola, o evento pode custar, pelo menos, 50 milhões de euros aos cofres do Estado.

Fórmula 1 não é desconhecida de Portugal

Conforme recordado pela SIC, a estreia da modalidade no AIA aconteceu em 2020, no contexto da pandemia de COVID-19. Na altura, a prova, disputada em outubro, contou com a presença limitada de apenas 27.500 espetadores.

Já no ano seguinte, em 2021, o Grande Prémio realizou-se à porta fechada, sem a presença de público nas bancadas, devido às restrições sanitárias em vigor.

O primeiro Grande Prémio de Portugal remonta a 1958, no Circuito da Boavista, no Porto. Na altura, a Fórmula 1 não era ainda o espetáculo global que é hoje, mas a prova teve um impacto significativo no automobilismo português, colocando o país no mapa da elite do desporto motorizado.

Nos anos seguintes, o Grande Prémio de Portugal foi realizado em diferentes locais, incluindo o Circuito de Monsanto, em Lisboa, e o Estoril, perto de Cascais, que se tornaria o palco do Grande Prémio português entre 1984 e 1996.