Fórmula 1 regressa oficialmente a Portugal em 2027 e 2028

Imagem: formula1.com

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Valter Antunes says:
    16 de Dezembro de 2025 às 10:36

    Finalmente!!!

  2. Lumia says:
    16 de Dezembro de 2025 às 10:58

    Graças à Margarida… 😛

  3. Manuel da Rocha says:
    16 de Dezembro de 2025 às 11:27

    265 milhões, é o valor, directo, para os 2 anos.
    É que, além dos 40 milhões (segundo consta, serão 39,26 milhões, por ano, que o Autódromo, terá de pagar, à FOM), há 200 milhões, em isenções fiscais, alfandegárias e de serviços, assim como a publicidade, avaliada em 7,5M, anuais.
    Com as visitas, treinos e os 3 dias, das corridas, o dinheiro deve ser recuperado, em IVA, ISP e na taxa turística. Claro que avançar 100 milhões, já no próximo ano, vai ser despesa, no orçamento público.

  4. Yamahia says:
    16 de Dezembro de 2025 às 11:58

    E a formulaE? #elektréquébom

  5. Incognito says:
    16 de Dezembro de 2025 às 13:22

    Vai dar lucro ? Hahahahaha —-só os burros acreditam em tal parvoíce ….vai dar e sempre deu um prejuízo tremendo para o Estado Português que todos nos vamos pagar . Aos hotéis e demais , no turismo a esses vai dar lucro , ao Estado Portugu~es vai dar um tremendo prejuízo . A França , a Alemanha , dizem que dá prejuízo , mas aqui em Portugal acreditam em milagres…..em vez de se investir , por exemplo em unidades hospitalares de ponta a nível mundia , e depois atrair aqui doentes ricos de todo o mundo , isso sim daria lucro ao fi. De alguns anos , gasta-se naquilo que dá nas vistas , mas que dá um ºrejuizo tremendo

    • Rui says:
      16 de Dezembro de 2025 às 14:01

      1º Não dá um prejuízo tremendo
      2º Então por esse ordem de ideias tudo o que é entretenimento é lixo, não se faz nada a não ser que de lucro chapeu.
      3º Tens de me dizer quais são os teus dados para dizer que dá um prejuízo tremendo

  6. Incognito says:
    16 de Dezembro de 2025 às 13:26

    Cálculos superficiais da IA : Prejuízo direto aproximado: 25 a 35 milhões € por corrida…..

  7. Incognito says:
    16 de Dezembro de 2025 às 13:29

    Comentário da IA : Conclusão brutal (mas verdadeira)
    • Países ricos não desistiram por falta de dinheiro
    • Desistiram porque sabem fazer contas
    • A F1 é hoje:
    • excelente negócio para a Liberty Media
    • mau negócio para Estados democráticos

    Quando Alemanha, França e outros dizem “não”,
    e Estados frágeis dizem “sim”, o padrão é claro.

    • Rui says:
      16 de Dezembro de 2025 às 14:02

      Alemanha e França dizem não? Foi a F1 que quis deixar de ir a esses paises não foram eles que desistiram alias a alemanha está sempre a tentar voltar com Hockenheim que até é uma excelenete pista

  8. Incognito says:
    16 de Dezembro de 2025 às 13:33

    Conclusão brutal (mas honesta)

    Com 5 anos de Fórmula 1, Portugal podia ter:
    • 1 hospital de referência mundial
    • centenas de empregos qualificados
    • exportação de serviços de saúde
    • prestígio científico real

    Em vez disso, tem:
    • fotografias
    • comunicados
    • contas por pagar

    A F1 não é investimento.
    É consumo público de luxo.

  9. Gringo Bandido says:
    16 de Dezembro de 2025 às 13:44

    Desnecessário, poluidor e preços absurdos só para ricos.

  10. Philleas says:
    16 de Dezembro de 2025 às 13:50

    Aguardo pela parte II do Hino

