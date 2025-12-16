Fórmula 1 regressa oficialmente a Portugal em 2027 e 2028
A Fórmula 1 vai regressar a Portugal em 2027 e 2028. A mais prestigiada competição do automobilismo mundial voltará a realizar-se no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.
Em setembro deste ano, Stefano Domenicali, responsável máximo da Fórmula 1, confirmou o interesse de Portugal, Turquia e Alemanha em acolher uma prova do Campeonato do Mundo. No entanto, alertou para a dificuldade em garantir uma vaga no calendário.
Entretanto, e meses após o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter anunciado a intenção de Portugal formalizar o regresso da Fórmula 1 ao país em 2027, a mais prestigiada competição do automobilismo mundial vai passar pelo AIA, em Portimão.
50 milhões de euros para ter F1 no Algarve?
O anúncio oficial deste regresso será feito pelo ministro da Economia e da Coesão Territorial, Miguel Castro Almeida, esta terça-feira.
Segundo Luís Montenegro, na Festa do Pontal, em agosto, "estes eventos implicam algum esforço financeiro por parte do governo, mas têm um retorno quer financeiro direto, quer indireto de promoção que valem, sinceramente, a pena".
Na altura, o presidente do ACP, Carlos Barbosa, disse que o contrato que assegura a realização da prova no país deveria ser "de pelo menos três anos, para ser mais barato".
Além disso, revelou que o valor anual a pagar ao promotor do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, a Formula One Management, situa-se "entre os 25 e os 40 milhões de euros".
De acordo com o jornal A Bola, o evento pode custar, pelo menos, 50 milhões de euros aos cofres do Estado.
Fórmula 1 não é desconhecida de Portugal
Conforme recordado pela SIC, a estreia da modalidade no AIA aconteceu em 2020, no contexto da pandemia de COVID-19. Na altura, a prova, disputada em outubro, contou com a presença limitada de apenas 27.500 espetadores.
Já no ano seguinte, em 2021, o Grande Prémio realizou-se à porta fechada, sem a presença de público nas bancadas, devido às restrições sanitárias em vigor.
O primeiro Grande Prémio de Portugal remonta a 1958, no Circuito da Boavista, no Porto. Na altura, a Fórmula 1 não era ainda o espetáculo global que é hoje, mas a prova teve um impacto significativo no automobilismo português, colocando o país no mapa da elite do desporto motorizado.
Nos anos seguintes, o Grande Prémio de Portugal foi realizado em diferentes locais, incluindo o Circuito de Monsanto, em Lisboa, e o Estoril, perto de Cascais, que se tornaria o palco do Grande Prémio português entre 1984 e 1996.
Imagem: formula1.com
Neste artigo: autódromo internacional algarve, f1, Formula 1
Finalmente!!!
Graças à Margarida… 😛
265 milhões, é o valor, directo, para os 2 anos.
É que, além dos 40 milhões (segundo consta, serão 39,26 milhões, por ano, que o Autódromo, terá de pagar, à FOM), há 200 milhões, em isenções fiscais, alfandegárias e de serviços, assim como a publicidade, avaliada em 7,5M, anuais.
Com as visitas, treinos e os 3 dias, das corridas, o dinheiro deve ser recuperado, em IVA, ISP e na taxa turística. Claro que avançar 100 milhões, já no próximo ano, vai ser despesa, no orçamento público.
E a formulaE? #elektréquébom
Ora a parte dos Eletricos é o JL que sabe, e domina a matéria.
Não deve estar a par da F1 ahah já no proximo ano a portência já é 50/50, 50% eletrico 50% combustão
Vai dar lucro ? Hahahahaha —-só os burros acreditam em tal parvoíce ….vai dar e sempre deu um prejuízo tremendo para o Estado Português que todos nos vamos pagar . Aos hotéis e demais , no turismo a esses vai dar lucro , ao Estado Portugu~es vai dar um tremendo prejuízo . A França , a Alemanha , dizem que dá prejuízo , mas aqui em Portugal acreditam em milagres…..em vez de se investir , por exemplo em unidades hospitalares de ponta a nível mundia , e depois atrair aqui doentes ricos de todo o mundo , isso sim daria lucro ao fi. De alguns anos , gasta-se naquilo que dá nas vistas , mas que dá um ºrejuizo tremendo
1º Não dá um prejuízo tremendo
2º Então por esse ordem de ideias tudo o que é entretenimento é lixo, não se faz nada a não ser que de lucro chapeu.
3º Tens de me dizer quais são os teus dados para dizer que dá um prejuízo tremendo
Cálculos superficiais da IA : Prejuízo direto aproximado: 25 a 35 milhões € por corrida…..
Comentário da IA : Conclusão brutal (mas verdadeira)
• Países ricos não desistiram por falta de dinheiro
• Desistiram porque sabem fazer contas
• A F1 é hoje:
• excelente negócio para a Liberty Media
• mau negócio para Estados democráticos
Quando Alemanha, França e outros dizem “não”,
e Estados frágeis dizem “sim”, o padrão é claro.
Alemanha e França dizem não? Foi a F1 que quis deixar de ir a esses paises não foram eles que desistiram alias a alemanha está sempre a tentar voltar com Hockenheim que até é uma excelenete pista
Conclusão brutal (mas honesta)
Com 5 anos de Fórmula 1, Portugal podia ter:
• 1 hospital de referência mundial
• centenas de empregos qualificados
• exportação de serviços de saúde
• prestígio científico real
Em vez disso, tem:
• fotografias
• comunicados
• contas por pagar
A F1 não é investimento.
É consumo público de luxo.
Desnecessário, poluidor e preços absurdos só para ricos.
Aguardo pela parte II do Hino