Problemas nestes smartphones Xiaomi em 2026. Veja se o seu está na lista!

A Xiaomi é um dos fabricantes que oferece o melhor suporte a atualizações. No entanto, todos os anos a empresa descontinua vários modelos, interrompendo por completo o lançamento de novas versões do HyperOS e terminando todo o suporte. Em 2026, vários smartphones deixarão de receber atualizações, pois a empresa considera-os como tendo chegado ao fim da sua vida útil e ficando obsoletos.

Problemas nestes smartphones Xiaomi em 2026

A Xiaomi tem uma secção no seu site chamada lista EOL (End Of Life), que detalha os modelos que deixarão de receber atualizações do HyperOS. Esta lista foi, entretanto, atualizada com vários smartphones que, passados ​​alguns anos, deixarão de receber suporte por completo.

Estes são telemóveis relativamente novos, lançados entre 2022 e 2023, e ainda hoje têm especificações bastante potentes e funcionam normalmente. No entanto, foram lançados numa altura em que a Xiaomi não dava tanto prioridade ao software e não tinha um ciclo de atualizações tão extenso como, por exemplo, a série Xiaomi 15T.

Além disso, os smartphones Xiaomi que chegarem ao fim do seu ciclo de vida em 2026 não só deixarão de receber atualizações de software relacionadas com novas funcionalidades. Também deixarão de receber atualizações de segurança. Portanto, usá-los pode representar um risco para a privacidade do utilizador.

Fim das atualizações do HyperOS e fim de vida

No total, 13 smartphones das marcas Xiaomi, Redmi e Poco deixarão de receber atualizações ao longo de 2026. No entanto, é provável que alguns destes modelos recebam uma atualização antes do fim do suporte. A lista dos smartphones afetados e quando deixarão de receber atualizações é a seguinte:.

Xiaomi 12 Pro (segundo trimestre de 2026)

Xiaomi 12 (segundo trimestre de 2026)

Xiaomi 12X (março de 2026)

Xiaomi 12 Lite (março de 2026)

Xiaomi 12T (outubro de 2026)

Xiaomi 12T Pro (outubro de 2026)

Redmi Note 12 Pro+ 5G (outubro de 2026)

Redmi Note 12 Pro 5G (outubro de 2026)

Redmi Note 12 5G (março de 2026)

Redmi Note 12 4G (abril 2026)

Poco F5 5G (maio 2026)

É importante considerar que as datas de fim de suporte são aproximadas e que a atualização de segurança mais recente ou do HyperOS pode chegar antes ou depois desse prazo. Isso poderá ser verificado a qualquer momento, acedendo a Definições > Sistema > Atualização de software.