PSP alerta para furtos no interior das viaturas! Alguns conselhos…
A PSP alertou para o aumento de furtos no interior das viaturas, deixando um conjunto de recomendações para prevenir este tipo de crime, que continua a ser frequente, sobretudo em zonas urbanas e parques de estacionamento.
PSP sugere adoção de cuidados simples para ajudar a reduzir o risco
O furto de interior de viatura pode ocorrer de forma rápida, mesmo durante breves ausências. Nesse sentido, a PSP refere que devemos adotar alguns cuidados simples pode ajudar a reduzir o risco:
- verificar que a viatura se encontra devidamente fechada
- verificar que os vidros estão fechados, mesmo quando se ausenta por breves segundos
- optar, sempre que possível, por locais bem iluminados e movimentados.
A PSP diz trabalhar diariamente na prevenção e combate a este tipo de criminalidade, reforçando a presença policial e a vigilância nas zonas mais afetadas.
O mais simples de todos, não deixar artigos de valor dentro do carro. O carro serve para transporte não é para guardar coisas.