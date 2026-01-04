PSP alerta para furtos no interior das viaturas! Alguns conselhos…

A PSP alertou para o aumento de furtos no interior das viaturas, deixando um conjunto de recomendações para prevenir este tipo de crime, que continua a ser frequente, sobretudo em zonas urbanas e parques de estacionamento.

PSP sugere adoção de cuidados simples para ajudar a reduzir o risco

O furto de interior de viatura pode ocorrer de forma rápida, mesmo durante breves ausências. Nesse sentido, a PSP refere que devemos adotar alguns cuidados simples pode ajudar a reduzir o risco:

verificar que a viatura se encontra devidamente fechada

verificar que os vidros estão fechados, mesmo quando se ausenta por breves segundos

optar, sempre que possível, por locais bem iluminados e movimentados.

A PSP diz trabalhar diariamente na prevenção e combate a este tipo de criminalidade, reforçando a presença policial e a vigilância nas zonas mais afetadas.