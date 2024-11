DISCRETION: projeto liderado por Portugal para comunicação quântica para a Defesa europeia

O projeto europeu liderado por Portugal, com o patrocínio do Ministério da Defesa Português, do Estado-Maior das Forças Armadas e do Gabinete Nacional de Segurança, permite um avanço nas comunicações seguras para a Defesa Europeia.

Trata-se de um protótipo de Redes Definidas por Software (SDN) que integra a Distribuição quântica de Chaves (QKD) e combina tecnologias de ponta com doutrinas de comunicação de Defesa para proporcionar flexibilidade, segurança e resiliência às redes militares em toda a Europa.

Projeto DISCRETION desenhado para responder às exigências das comunicações militares

O projeto DISCRETION foi desenhado para responder às exigências das comunicações militares, alinhando- se com o princípio da separação red-black nas redes de Defesa. Esta abordagem assegura que todos os dados sensíveis sejam criptografados de forma segura ao circularem por canais não seguros, através de máquinas de cifra nacionais, desenvolvidas, especificamente, para utilizar chaves criptográficas obtidas a partir de sistemas QKD integrados.

Neste projeto, a tecnologia de QKD por Variáveis Contínuas (CV-QKD) foi escolhida devido ao potencial para implementação, em larga escala, da criptografia quântica. O CV-QKD é particularmente vantajoso por ser compatível com redes óticas tradicionais, tornando-o uma escolha prática para ambientes modernos de comunicações de Defesa.

À medida que as tecnologias quânticas se tornam cada vez mais viáveis para implementação, o sucesso do DISCRETION destaca-se pelo compromisso do setor de Defesa Europeu, ao manter-se na linha da frente da inovação em comunicações seguras.

Em setembro, as capacidades do projeto foram testadas no exercício anual Robotic Experimentation and Prototyping using Maritime Uncrewed Systems (REPMUS), organizado pela Marinha Portuguesa em colaboração com a NATO. O exercício demonstrou o potencial das comunicações disruptivas e seguras do DISCRETION: Rádios Definidos por Software (SDRs) que se conectaram com segurança ao sistema DISCRETION e receberam chaves criptográficas geradas e distribuídas pela tecnologia CV-QKD. Estas chaves foram utilizadas para comunicações encriptadas em missão, demonstrando como as equipas de Defesa podem utilizar eficazmente a plataforma DISCRETION para comunicações seguras em tempo real, em diversas localizações e requisitos operacionais.

Ficou, ainda, comprovada a capacidade de usar chaves geradas quanticamente para alimentar máquinas de cifra que protegem mensagens sensíveis (Red) ao passarem por conexões menos seguras (Black). Esta capacidade garante que mesmo os dados mais sensíveis mantenham a sua integridade de segurança ao transitar pelas redes de Defesa.