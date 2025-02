Preços da gasolina e gasóleo para esta semana! Não seja enganado…

Depois das previsões de sexta-feira, hoje as gasolineiras já atualizaram o preço da gasolina e gasóleo. Como indicámos, os combustíveis vão baixar, com uma descida mais expressiva no gasóleo. Na passada semana, o preço médio do litro de gasóleo em Portugal era de 1,665 euros, enquanto o do litro da gasolina valia 1,769 euros. Saiba esta semana.

Gasóleo baixa 3 cêntimos e gasolina 1 cêntimo

De acordo com as informações mais atualizadas, gasóleo desce três cêntimos e a gasolina um cêntimo. Assim, o preço médio do gasóleo simples é de 1,635 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 é de 1,759 euros por litro. Esteja atento na hora de atestar, pois estes valores podem variar de gasolineira para gasolineira.

Aos valores indicados já estão aplicados dos descontos pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis. Segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custava na passada sexta-feira 1,665 euros, enquanto o do litro da gasolina valia 1,769 euros.

De referir que o Governo recusou, recentemente, "ir a correr tomar medidas fiscais" para os combustíveis.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.