As infraestruturas de carregamento são ainda um ponto que preocupa quem pretende apostar num carro elétrico. Os pontos de carregamento nas cidades são poucos e de qualidade questionável. Nesse sentido, algumas metrópoles estão a reforçar a oferta de pontos de carregamento e até a evoluir na forma como os carros se ligam à rede, nomeadamente através de carregadores sem fio.

O Reino Unido está a apostar em carregadores sem fio colocados nas suas ruas para fornecer energia aos carros elétricos.

Há cidades que têm já graves problemas no que toca ao fornecimento de locais para os carros elétricos recarregarem. Apesar de haver poucos veículos, o facto das cidades estarem mal preparadas, causa frequentemente nos carregadores elétricos constrangimentos e congestionamentos. Contudo, desde há vários anos que se fala em infraestruturas alternativas para mudar este panorama dos elétricos.

Carregadores sem fio para satisfazer mercado dos carros elétricos

A tecnologia não é nova, já há marcas a testar este tipo de carregadores sem fio, mas agora pode chegar ao grande mercado. Segundo o canal de informação britânico, This is Money, os carregadores sem fio para carros elétricos serão instalados nas ruas do Reino Unido no próximo ano. Assim, os proprietários não precisarão ligar-se fisicamente ao ponto de carga.

Para já, foram escolhidas 3 áreas para as primeiras instalações. São ela Londres, Midlands e Escócia. Estes carregadores elétricos serão instalados em ruas residenciais, estacionamentos e pontos de táxi.

Conforme foi dado a conhecer, o sistema afunda no chão e emite um campo eletromagnético alternado. Isso é convertido em eletricidade quando um veículo está estacionado em cima dele.

Carregadores tiram os fios das ruas para diminuir vandalismo

As entidades envolvidas querem que os proprietários de veículos elétricos comecem a carregar os seus carros sem fio na primavera de 2021. Assim, com tal estrutura, serão eliminados os pontos de carga desagradáveis e cabos desconfortáveis ​​enrolados pela rua.

Muitos dos veículos elétricos atuais podem ser facilmente adaptados a essa tecnologia para usar carregadores sem fio, enquanto muitos dos modelos que serão lançados nos próximos meses já terão esses sistemas incorporados.

Segundo a empresa britânica Connected Curb, que está por trás da tecnologia usada, o kit de indução sem fio coloca o Reino Unido na vanguarda do carregamento de veículos elétricos. Esta necessidade resulta da pressão que as autoridades locais estão a receber para instalar pontos de carregamento. Contudo, a infraestrutura não acompanha a procura dado o número de veículos elétricos.

Além da necessidade de pontos para recarregar, as autoridades querem acabar com as estruturas vulneráveis ​​ao vandalismo e danos acidentais. Tem sido também um ponto de muitas queixas dos moradores.

Reino Unido já testou várias soluções

Ainda não há um serviço que seja o ideal. Isto porque todos eles trazem problemas que podem não ser de fácil solução. As entidades envolvidas no processo de resolver estas questões existentes nas ruas das localidades da Grã-Bretanha já testa soluções onde o carregador está nos postes de iluminação.

Além desta solução, foi pensada também uma outra. Carregadores elétricos que são guardados no solo e que só saem quando são solicitados.

Este novo desenvolvimento será a primeira plataforma de carregamento sem fio disponível para proprietários de carros particulares no Reino Unido. As empresas envolvidas, a Connected Curb, e a Magment, esperam começar a testar os carregadores sem fio nos próximos dois meses, com uma implantação internacional iniciando em meados de 2020.

Carros elétricos irão ter este carregamento nativo

Os fabricantes de veículos estão cada vez mais a incluir a tecnologia de carregamento por indução nos seus novos modelos. Contudo, atualmente existem apenas alguns pontos de carregamento de veículos elétricos por indução. Segundo referem os responsáveis das empresas envolvidas, o carregamento por indução irá tornar-se numa norma nos próximos anos, e por uma boa razão: o desempenho é comparável ao carregamento tradicional; no entanto, é mais simples.

Assim, a longo prazo, referem, o carregamento por indução será o caminho para a eletrificação de todos os estacionamentos sem mobília urbana e desordem de cabos que hoje domina a tecnologia de pontos de carregamento em veículos elétricos.

Além disso, a indução derruba barreiras para que os veículos elétricos possam servir mais e melhor as pessoas com deficiência, que atualmente são excluídas dos VEs, dados os cabos e acessibilidade aos pontos de carregamento.