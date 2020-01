A OnePlus tem estado bastante ativa na divulgação de novidades. Num evento organizado na China, a fabricante deu a conhecer que prepara um smartphone com ecrã de 120 Hz e que será uma das melhores propostas de 2020. O smartphone em questão é naturalmente o OnePlus 8.

Para além da frequência de atualização, as novidades em torno do ecrã vão muito mais além. Obviamente o ecrã em ação não foi desvendado, mas as informações confirmadas até ao momento prometem bastante!

Os smartphones da OnePlus têm sido muito badalados nos últimos dias. Na CES 2020, a fabricante chinesa apresentou o Concept One, que se destaca pela inovação incorporada no vidro traseira que cobre as câmaras. Para além disso, começam agora a circular os primeiros rumores e confirmações do OnePlus 8.

O próximo smartphone de topo da marca chinesa deve chegar ao mercado na primeira metade de 2020 e o próprio CEO Pete Lau começa a divulgar as primeiras informações relativas ao equipamento.

Depois de um alegado teste de benchmark que circulou na Internet nos últimos dias, a própria marca confirma agora vários pormenores relativos ao ecrã do seu OnePlus 8.

OnePlus 8 terá ecrã 2K+ com 120 Hz e tecnologia OLED

Num evento organizado hoje na China, denominado “Screen Technology Communication Meeting”, a empresa de Pete Lau desvendou informações importante sobre o seu próximo smartphone. Primeiro de tudo, foi responsável por 77% das vendas online em 2019 relativas a smartphones com ecrã de 90 Hz para o mercado doméstico.

Tendo plena consciência do sucesso alcançado em 2019, os objetivos para 2020 são ainda mais ambiciosos e o OnePlus 8 será crucial para cumprir as metas. Performance de topo é o que se espera à partida de um smartphone OnePlus, mas a marca chinesa tem feito um investimento notável nas câmaras e ecrãs dos seus terminais.

Atualmente, o OnePlus 7T Pro tem um ecrã OLED de 90 Hz. Este revelou-se bastante competente nas análises feitas. No entanto, a Samsung e a Xiaomi estão a preparar smartphones com ecrãs de 120 Hz a lançar em breve. O OnePlus 8 será assim a resposta a estes equipamentos.

Num post na rede social Weibo, Pete Lau confirmou a frequência de atualização de 120 Hz no seu próximo smartphone. No entanto, no evento foi ainda abordada a tecnologia MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) que será incorporada no OnePlus 8 e que é herdada das televisões.

Destaque ainda para a notável precisão de cores. No teste JNCD (Just Noticeable Color Difference), estima-se que terá um resultado de 0,8 ou até inferior. Atualmente a indústria dos ecrãs de smartphones anda pelos 2 e apenas o iPhone 11 Pro Max consegue 0,9… Convém salientar que uma diferença igual ou inferior a 1 reflete uma precisão incrível no teste de cores.

