Signal: Está mais do que na hora de deixar o WhatsApp

O WhatsApp é a aplicação de mensagens mais popular em todo o mundo. Com milhares de milhões de utilizadores ativos, tornou-se praticamente sinónimo de comunicação digital. Mas para quem quer a máxima privacidade, talvez seja hora de começar a usar o Signal.

Considerada por muitos especialistas em cibersegurança como a referência em comunicações privadas, o Signal destaca-se por colocar a privacidade dos utilizadores em primeiro lugar.

Porque é que o Signal é diferente?

Ao contrário do WhatsApp, que pertence à Meta, o Signal é desenvolvido por uma organização sem fins lucrativos e assenta num modelo focado na proteção da privacidade. Embora ambas as aplicações utilizem encriptação ponta a ponta, a diferença está na quantidade de dados recolhidos.

O Signal recolhe apenas o mínimo indispensável para o funcionamento do serviço. Já o WhatsApp recolhe diversos metadados relacionados com a utilização da plataforma, informação que pode ser utilizada para diferentes finalidades dentro do ecossistema da Meta.

Além disso, o código-fonte do Signal é aberto, permitindo auditorias independentes que ajudam a garantir a transparência e a segurança da aplicação.

Apesar das vantagens evidentes, o principal obstáculo ao crescimento do Signal continua a ser a enorme popularidade do WhatsApp. Muitas pessoas permanecem na plataforma simplesmente porque todos os seus contactos já lá estão.