Xiaomi está a trabalhar em smartphone dobrável com três ecrãs

A Xiaomi está constantemente a trabalhar em novos smartphones, com diferentes conceitos. Recentemente, ficamos a saber que está a desenvolver um smartphone dobrável com três ecrãs.

Esta solução inovadora e futurista pode chegar ao mercado no futuro, dependendo dos desenvolvimentos que a marca chinesa consiga… Será que é um projeto com futuro?

Os smartphones dobráveis apareceram em massa durante o ano de 2019 e desde então estão numa fase de expansão e adaptação ao mercado. Os entraves encontrados pelas fabricantes são vários, mas mesmo assim continuam a ser desenvolvidos novos dispositivos que tentam solucionar alguns problemas.

Apesar disso, praticamente todos os conceitos seguem o que foi estreado pelo Samsung Galaxy Fold ou pelo Motorola razr. Deste modo, a oferta acaba por não se diversificar muito… Não obstante disso, a Xiaomi acaba por ser uma exceção!

Recentemente a fabricante chinesa deu a conhecer um conceito no qual está a trabalhar. Neste caso em particular, um smartphone dobrável destaca-se por ser composto por três ecrãs!

Como funciona o smartphone dobrável com três ecrãs?

Tal conceito foi registado em patente pela Xiaomi no final do mês passado, tendo sido aprovada pelo Escritório de Patentes da China. Tal foi detetado pela imprensa do país e agora divulgado online.

Infelizmente, nos documentos da patente não consta nenhuma descrição que caracterize pormenorizadamente este sistema que a Xiaomi está a desenvolver. Não obstante, a presença de três ecrãs no smartphone é algo óbvio, sendo até parecido ao Mi MIX Alpha que foi apresentado em setembro de 2019.

Apesar de terem conceitos similares, nas ilustrações podemos ver dois smartphones diferentes. O grande ponto de divergência está no local onde ambos têm a dobradiça, sendo que um tem na lateral esquerda e o outro na parte superior do terminal.

Será interessante ver o que a Xiaomi conseguirá criar com este trabalho que está a desenvolver. Existe claro a hipótese de os smartphones ilustrados nunca verem a luz do dia, mas o facto de a Xiaomi estar a trabalhar neles é por si só um ponto positivo.

Apesar de tudo, a Xiaomi está com dificuldades em colocar o Mi MIX Alpha no mercado…