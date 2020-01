É esperado que o OnePlus 8 seja apresentado na primeira metade de 2020. Com o aproximar deste momento, o smartphone começa a passar por certificações e o primeiro teste de benchmark foi divulgado recentemente.

Para além disso, a fabricante chinesa está a preparar um evento em que dará a conhecer uma tecnologia de ecrã na qual tem vindo a trabalhar.

Os smartphones da OnePlus têm sido muito badalados nos últimos dias. Na CES 2020, a fabricante chinesa apresentou o Concept One, que se destaca pela inovação incorporada no vidro traseira que cobre as câmaras. Para além disso, nos EUA, são várias as notícias que dão conta de que o OnePlus 8 será também comercializado pela Verizon ao invés de exclusivamente pela T-Mobile.

Tais novidades logo no início do ano deixam um belo prelúdio, depois de um 2019 em que apresentou boas propostas que conquistaram os consumidores e a crítica. Mantendo o ritmo de inovação, a empresa prepara já um evento no dia 13 de janeiro, próxima segunda-feira, em que aparentemente dará a conhecer uma nova tecnologias de ecrãs.

Tal foi partilhado na rede social Weibo e os rumores indicam que poderá ser a introdução de ecrãs com taxa de atualização de 120 Hz nos seus smartphones. Não obstante, teremos de aguardar pelo evento de modo a confirmar as suspeitas.

OnePlus 8 passa por certificação e saem resultados de teste de benchmark

Como é habitual, os smartphones antes de chegar ao mercado passam por diversas certificações. Tal passa por garantir que cumprem com diversas normas estipuladas pelos diversos países em que serão comercializados. Com a aproximação da data de apresentação do OnePlus 8, este viu agora a sua primeira certificação ser divulgada.

Ao que tudo indica, não estamos perante um smartphone, mas sim dois. Ou seja, foram submetidos dois modelos da OnePlus para certificação, com nomes de código semelhantes (IN2010 e IN2020). O segundo modelo trata-se provavelmente do OnePlus 8 Pro.

Para além da certificação, circula online um print do resultado de um teste de benchmark no Geekbench. Os valores são elevados, como seria de esperar. Deste modo, e sem surpresa, o alegado OnePlus 8 representa uma melhoria no desempenho face aos smartphones atualmente no mercado.

Para além disso, o teste de benchmark indica que este terá um SoC da Qualcomm… E ao analisar os resultados, só se pode tratar do Snapdragon 865. A somar a isto, é ainda indicado que contará com 12 GB de RAM, provavelmente LPDDR5.

Qual a sua opinião sobre este hipotético smartphone da OnePlus? Terá argumentos para continuar a debater-se com a concorrência mais forte no segmento de topo, como o Samsung Galaxy S20? Partilhe a sua opinião nos comentários!

O Samsung Galaxy S20 é igualmente um dos smartphones mais desejados do momento…