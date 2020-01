A Samsung prepara-se para anunciar o sucessor do Galaxy S10 já no próximo mês. Nesse sentido, começam agora a ser divulgadas as primeiras informações que aparentam estar a ser confirmadas pela própria fabricante.

Quantos smartphones serão apresentados no evento? E as suas designações? Para além disto, foram ainda divulgadas algumas capacidades das câmaras numa reunião secreta que a Samsung organizou na CES 2020.

O próximo topo de gama da Samsung tem sido dos smartphones mais abordados por rumores e aparentes fugas de informação dos últimos meses. Não obstante disso, a própria fabricante não confirmou muitas informações.

De momento, já está confirmada a data do evento Unpacked onde serão apresentados ao mundo os próximos smartphones de topo da fabricante sul-coreana.

No entanto, segundo as últimas informações que circulam online, a Samsung organizou uma reunião secreta na CES 2020 em que deu a conhecer diversas características dos smartphones que irá apresentar no próximo evento.

Reunião secreta para dar a conhecer as novidades que se avizinham…

Segundo um meio de comunicação sul-coreano, a Samsung organizou uma reunião em que estiveram sobretudo membros de empresas de telecomunicações parceiras da fabricante.

O objetivo passava por dar a conhecer os smartphones que se avizinham, de modo a que as operadoras possam preparar as suas campanhas de divulgação, venda, etc.

Na reunião, Kwon Oh-hyun, vice-presidente e CEO da Samsung Electronics, confirmou várias informações sobre os equipamentos. Primeiro de tudo, tal como se suspeitava desde o anúncio oficial do evento, serão apresentados dois smartphones distintos. Um deles será naturalmente o sucessor do Samsung Galaxy S10, mas haverá ainda um novo dispositivo dobrável.

Este smartphone dobrável chamar-se-á Galaxy Bloom e não Galaxy Fold 2. A sua arquitetura, ao que tudo indica, será muito diferente do primeiro dispositivo dobrável da Samsung.

anterior próxima

Relativamente ao sucessor do Galaxy S10, aqui no Pplware já tínhamos adiantado que este poderá não se denominar Galaxy S11. Tal foi aparentemente confirmado por Kwon Oh-hyun na reunião, sendo que serão lançados três modelos com os nomes Galaxy S20, Galaxy S20 Plus e Galaxy S20 Ultra.

As poderosas câmaras destes equipamentos…

Os equipamentos da fabricante sul-coreana sempre tiveram boas câmaras. No entanto, para fazer face à concorrência, o nível será elevado em 2020. Os rumores relativos à câmara do sucessor do Galaxy S10 são muitos, mas aparentemente o executivo da empresa foi mais além na reunião na CES 2020.

Kwon Oh-hyun deu a conhecer que todos os smartphones apresentados no evento Unpacked deverão ter a capacidade de gravar vídeo em resolução 8K. Para além disso, a fabricante está a trabalhar com a Google para o YouTube suportar em breve vídeos com esta resolução.

Assim sendo, depois do investimento nas televisões de topo que mostrou na CES 2020, a Samsung continua focada em massificar o 8K durante este ano! O que acha destas novidades alegadamente confirmadas sobre os próximos smartphones de topo da Samsung? Partilhe nos comentários!

Conheça a TV de topo que a Samsung apresentou na CES 2020…