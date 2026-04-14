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Lidl entra no mercado das telecomunicações com serviço móvel low-cost

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Joao says:
    14 de Abril de 2026 às 07:31

    Se for como as ferramentas será uma bela m…

    Responder
  2. David Guerreiro says:
    14 de Abril de 2026 às 07:52

    Outro Phone-ix. Neste momento com a Digi e as low cost das operadoras tradicionais com preços muito interessantes, dificilmente o Lidl conseguiria grande cota. Ainda por cima sendo MNVO seria uma espécie de Lyca.

    Responder
    • says:
      14 de Abril de 2026 às 09:21

      Não terá grandes custos, por isso também não há grande risco. Vende nas suas lojas, usa redes alheias. Basicamente tem custo por cada utilizador ativo, estando a receber mensalidades.

      Responder
  3. Manuel says:
    14 de Abril de 2026 às 08:30

    Seria muito bom pois eu sou cliente já muito anos , pois seria bom.

    Responder
  4. hey says:
    14 de Abril de 2026 às 08:44

    Se fosse implementado aqui em PT haveria 2 cenários possíveis:
    – Promoções exclusivas para quem tem já Lidl como operadora dentro da loja (ou até mesmo fora), permitindo ainda mais fidelização e monetarização
    – caia em esquecimento…O Continente/Sonae tende desesperadamente fazer pacotes com todo tipo de serviços (como a Meo, Ginásios etc…), mas pelo que sei e conheço, são poucas as pessoas que detém este tipo de serviços (todos sabemos que acaba por ser mais caro)…

    Responder
  5. Paulex says:
    14 de Abril de 2026 às 09:13

    O CONTINENTE fez semelhante com a NOS.
    Um player internacional é bem-vindo se vier para aumentar a concorrência e teoricamente baixar preços, mas vendo a quantidade de supermercados que existem tão próximos diria que a margem deve ser muito apetitosa, tal como a das telecomunicações.

    Responder
  6. B@rão Vermelho says:
    14 de Abril de 2026 às 09:55

    Eu renegociei nova fidelização com a Vodafone, vou ficar a pagar o mesmo mas agora com os dois tlf aqui de casa, os dois números estão associados à conta do meu pai e agora vão passar para a Vodafone com dados “ilimitados”, nada mau, foi só falar na DIGI.

    Responder

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