Lidl entra no mercado das telecomunicações com serviço móvel low-cost
O Lidl prepara-se para entrar num território bem diferente daquele pelo qual o conhecemos: o das telecomunicações móveis. A cadeia de supermercados alemã anunciou que vai lançar planos de telemóvel a preços acessíveis em vários países ainda este ano, numa jogada que pode abalar os operadores tradicionais.
A cadeia de supermercados alemã Lidl está a planear entrar no mercado das telecomunicações móveis, com planos de telemóvel a preços acessíveis previstos para vários países ainda este ano.
A expansão vai além dos mercados onde já funciona como operador de rede virtual (em inglês, MVNO - Mobile Virtual Network Operator), nomeadamente Alemanha, Áustria e Suíça, com ambições para chegar a até 30 países, incluindo Reino Unido, Estados Unidos, França e Espanha.
Conforme reportado pelo Financial Times, o serviço deverá ser disponibilizado através da aplicação Lidl Plus, que conta com mais de 100 milhões de utilizadores em todo o mundo.
Esta iniciativa procura proporcionar "conectividade descomplicada" a milhões de clientes, segundo Julian Beer, executivo do Lidl Internacional.
Como é que o Lidl vai oferecer planos de telemóvel?
Por forma a tornar isto possível, o grupo Schwarz - proprietário do Lidl - assinou um acordo com a 1GLOBAL, tornando-se, também, acionista da empresa com uma participação de 9,9%.
A 1GLOBAL possui licenças de telecomunicações e parcerias em 12 países, permitindo ao Lidl funcionar como operador de rede, sem precisar de infraestrutura própria, à semelhança de empresas como a Tesco e a Lebara, no Reino Unido.
Não é uma jogada inédita
Apesar de arrojado, o Lidl não é pioneiro nesta aposta. Empresas como a Revolut, a Klarna e a N26 já exploraram ou estão a explorar ofertas semelhantes, numa tendência crescente de marcas fora do setor das telecomunicações a entrar no mercado móvel para fidelizar clientes e diversificar receitas.
Esta jogada faz parte de uma estratégia mais ampla do grupo Schwarz para construir um ecossistema digital à escala global, que já inclui serviços de computação em nuvem, cibersegurança e investimentos em startups de Inteligência Artificial, através da sua unidade Schwarz Digits.
Será que o serviço móvel do Lidl chega a Portugal?
Apesar de Portugal não ter sido mencionado nos planos de expansão do Lidl em termos de telecomunicações, não seria descabido que o país viesse a integrar a lista.
Afinal, a cadeia alemã está presente em território nacional desde 1995, contando com uma rede alargada de lojas e uma base de clientes consolidada.
Com mais de 100 milhões de utilizadores na app Lidl Plus a nível global, a infraestrutura de distribuição já existe. Faltaria apenas o tarifário, potencialmente positivo para o mercado.
De recordar a chegada da DIGI, em novembro de 2024, que mostrou como um novo operador com preços agressivos pode abalar um mercado dominado há anos por grandes nomes.
Aliás, a presidente da ANACOM, Sandra Maximiano, reconheceu que a operadora romena deu um "abanão" ao setor, forçando os concorrentes a reverem as suas ofertas.
No caso do Lidl, o impacto em Portugal seria provavelmente mais comercial do que estrutural.
Ao contrário da DIGI, que investiu numa rede própria, a cadeia de supermercados planeia funcionar de outra forma, como MVNO: recorrer a infraestrutura de um operador existente, sem custos de construção de rede.
Apesar de isso significar menos disrupção técnica, pode representar uma pressão ainda assim relevante nos preços e na fidelização de clientes.
Além disso, o Lidl chegaria com uma vantagem que a DIGI não tinha: uma marca já instalada no quotidiano dos portugueses, com uma confiança alicerçada em décadas de consumo.
Assim sendo, a potencial chegada do Lidl ao cenário das telecomunicações em Portugal poderia empurrar os preços para baixo e reerguer o debate sobre os períodos de fidelização.
Para o consumidor português, seria mais concorrência. E, à luz do que aconteceu nos últimos meses, mais concorrência tem significado melhores condições para os clientes.
Imagem: Gemini
Neste artigo: Lidl, telecomunicações
Se for como as ferramentas será uma bela m…
Pelo preço querias ferramentas pra trabalhar diariamente em oficina? LOL
Outro Phone-ix. Neste momento com a Digi e as low cost das operadoras tradicionais com preços muito interessantes, dificilmente o Lidl conseguiria grande cota. Ainda por cima sendo MNVO seria uma espécie de Lyca.
Não terá grandes custos, por isso também não há grande risco. Vende nas suas lojas, usa redes alheias. Basicamente tem custo por cada utilizador ativo, estando a receber mensalidades.
Seria muito bom pois eu sou cliente já muito anos , pois seria bom.
Se fosse implementado aqui em PT haveria 2 cenários possíveis:
– Promoções exclusivas para quem tem já Lidl como operadora dentro da loja (ou até mesmo fora), permitindo ainda mais fidelização e monetarização
– caia em esquecimento…O Continente/Sonae tende desesperadamente fazer pacotes com todo tipo de serviços (como a Meo, Ginásios etc…), mas pelo que sei e conheço, são poucas as pessoas que detém este tipo de serviços (todos sabemos que acaba por ser mais caro)…
O CONTINENTE fez semelhante com a NOS.
Um player internacional é bem-vindo se vier para aumentar a concorrência e teoricamente baixar preços, mas vendo a quantidade de supermercados que existem tão próximos diria que a margem deve ser muito apetitosa, tal como a das telecomunicações.
Eu renegociei nova fidelização com a Vodafone, vou ficar a pagar o mesmo mas agora com os dois tlf aqui de casa, os dois números estão associados à conta do meu pai e agora vão passar para a Vodafone com dados “ilimitados”, nada mau, foi só falar na DIGI.