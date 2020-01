Facebook: Novo visual começa a ficar disponível aos utilizadores

Sem dúvida que a nossa vida não era a mesma há 16 anos, sem o Facebook. A rede social de Zuckerberg veio revolucionar a comunicação e o acesso à informação.

Porém, há algum tempo que esta rede social mantém o mesmo aspeto na versão web, mas isso agora vai começar a mudar pois o Facebook irá começar a disponibilizar o seu novo look.

O novo visual do Facebook já havia sido apresentado há algum tempo, mas os utilizadores continuam a ter o mesmo visual, sem nenhuma atualização.

Mas isso poderá mudar a curto-médio prazo, uma vez que alguns utilizadores já começaram a receber uma notificação para a renovação do visual do seu Facebook, que promete ser mais simplificado.

Assim, o Facebook irá começar a experimentar o novo look, também apelidado de O Novo Facebook, nas contas dos utilizadores. Este processo deve ser gradual, e as contas serão atualizadas com o novo visual aos poucos.

A nova imagem carateriza-se por ter um aspeto mais limpo e branco, sem o azul carregado. Para além disso, haverá ainda um modo escuro, funcionalidade que muitos outros serviços e aplicações já começam a adotar.

A parte lateral aparece redesenhada, oferecendo outra dinâmica e dando ênfase a funcionalidades e aos grupos a que o utilizador acede mais frequentemente.

Também o topo da página destaca os recursos mais acedidos.

Este novo look já está implementado nas aplicações móveis, mas para a versão web só agora começará a ficar disponível. No entanto a atualização do design ainda está em fase experimental, por isso ainda poderá demorar até chegar a sua vez.