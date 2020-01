As suspeitas relativas à data de apresentação do Samsung Galaxy S11 sempre indicaram o mês de fevereiro. Não obstante, haviam vários palpites para o dia em que se irá realizar o evento Unpacked, sendo que foi agora definitivamente conhecido.

Neste evento Unpacked, é esperado que a empresa sul-coreana mostre o seu topo de gama e as mais recentes tecnologias em que tem vindo a trabalhar.

A Samsung está já a trabalhar no próximo topo de gama da linha Galaxy. Como normalmente acontece, a empresa sul-coreana colocará no mercado aquele que será um dos mais avançados smartphones para o ano de 2020.

Assim, como também é normal, começam a surgir rumores e fugas de informação relativamente às suas especificações, data de lançamento, etc.

Depois de terem sido levantados pormenores relativos à câmara – que deverá incorporar um sensor espectrómetro – e ao seu ecrã, ficamos agora a saber definitivamente a sua data de lançamento que será feita no evento Unpacked.

Data de apresentação do Galaxy S11 no evento Unpacked surge online…

Segundo o que circula pela imprensa internacional, foi divulgado um vídeo promocional relativo ao evento Unpacked. Este vídeo foi partilhado nos canais da Samsung, mas apagado pouco depois. Naturalmente, vários internautas registaram-no e está agora a ser divulgado em várias plataformas.

No vídeo, é referido que o evento de apresentação do Samsung Galaxy S11 – podendo também denominar-se Galaxy S20 – irá decorrer no dia 11 de fevereiro de 2020. O evento será transmitido em direto no website da fabricante.

Para além disso, é ainda possível verificar uma dica óbvia para a apresentação de dois smartphones. Será que a Samsung prepara um segundo smartphone dobrável para apresentar neste evento? Teremos de aguardar por mais fugas de informação ou então pelo dia 11 de fevereiro…

2020 será o ano do 5G e a Samsung é líder com mais de 50% das vendas!