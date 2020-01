O segmento de smartphones 5G está ainda numa fase embrionária. No entanto, ao analisar o mercado atual, vemos já que a Samsung é líder indiscutível. Nos últimos dados divulgados, conseguiu mais de 50% das vendas!

Não obstante das conquistas em 2019, o ano de 2020 promete ser bem mais competitivo e será interessante ver como irá a Samsung reagir aos concorrentes.

O mercado dos smartphones está a entrar numa nova era. A chegada da tecnologia 5G vem abrir novas portas e traçar o caminho para novos equipamentos. Estes começam já a chegar ao mercado e a mostrar todas as suas capacidades.

Todas as marcas querem estar na linha da frente do que vai ser feito e isso vê-se nas propostas que são apresentadas. Ainda que esteja num processo inicial, o 5G é já uma realidade e os fabricantes começaram as vendas. Por agora a Samsung já domina este mercado que está a crescer.

Em 2019, a fabricante sul-coreana vendeu 6,7 milhões smartphones com suporte à conectividade 5G em todo o mundo.

Domínio é claro, com mais de 50% das vendas de smartphones 5G

O número de smartphones 5G vendidos pela Samsung surpreende pelo seu número, mas tal é ainda mais impressionante quando o comparamos com a concorrência. Os últimos dados divulgados, relativos a novembro de 2019, dão conta de uma quota de mercado estabelecida em 53,9%, o que representa um domínio completo perante as outras fabricantes.

Atualmente, a sua oferta no segmento assenta sobretudo em cinco smartphones: Galaxy S10, Note10, Note10+, Galaxy A90 e Galaxy Fold… Todos nas suas variantes 5G, como seria de esperar. No entanto, a Samsung prepara-se para lançar muito em breve o Galaxy Tab S6 que será o primeiro tablet a suportar a nova tecnologia de dados móveis.

Não obstante dos resultados conseguidos até ao momento, a Samsung tem perfeita noção que o ano de 2020 será bem mais competitivo no que às vendas de smartphones 5G diz respeito. Os novos chips da Qualcomm irão impulsionar severamente o aparecimento de novos smartphones neste segmento, mas mesmo assim a Samsung ambiciona manter-se líder.

No segmento dos wearables, a Samsung não é líder!