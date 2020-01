Smartwatch Xiaomi Haylou LS01 – tenha um relógio inteligente por 25 €

Seja para a prática de desporto, seja para ter uma extensão do smartphone no pulso ou, simplesmente, para ver as horas, os smartwatches vieram para ficar. Das marcas mais caras e com opções mais completas, às opções mais simples, há relógios inteligentes para todas as carteiras e necessidades, onde, claro, a Xiaomi tem uma palavra a dizer.

Sob a alçada da marca Haylou, do ecossistema Xiaomi, conheça a opção que temos para lhe apresentar.

A marca Haylou é já conhecida aqui no Pplware. Pertence ao ecossistema de empresas da Xioami e destaca-se essencialmente pelos seus earbuds de baixo custo. No entanto, também atua na área dos relógios inteligentes e é sobre o smartwatch Xiaomi Haylou LS01 que vamos falar.

Smartwatch Xiaomi Haylou LS01… mas a baixo custo

O relógio LS01 destaca-se desde logo pelo seu preço. Estamos, portanto, perante um modelo de baixo custo, de apenas 25 €.

O seu ecrã de 1,3 polegadas é tátil e ainda conta o auxílio de um botão lateral com algumas funcionalidades associadas. Por baixo do ecrã existe um sensor de batimentos cardíacos que permite fazer uma medição contínua.

Não inclui GPS, no entanto, ligado ao smartphone, permite então registar toda a atividade física, podendo esta ser associada ao sistema de localização do smartphone.

Segundo a marca, permite fazer a monitorização de 9 atividades físicas, incluindo ciclismo indoor e outdoor, corrida, caminhada e até ginástica localizada.

Além disso, o smartwatch Xiaomi Haylou LS01 é à prova de água e poeiras com certificado IP68. A sua autonomia deverá rondar os 14 dias.

Por fim, resta referir que tem sistema de monitorização do sono, treino através da respiração, lembretes e receção de notificações do smartphone, incluindo SMS e chamadas.

Smartwatch Xiaomi Haylou LS01