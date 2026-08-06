Eclipse solar: apontar o smartphone diretamente ao Sol pode danificar as câmaras

No próximo dia 12 de agosto, Portugal assistirá a um eclipse solar de magnitude excecional. Em Lisboa, o fenómeno começará cerca das 18h38 e atingirá o ponto máximo pelas 19h36, quando aproximadamente 94% do disco solar estará ocultado. Tal como já referimos, se vai fotografar com o smartphone, tenha cuidado. A iServices deixa também umas dicas.

Perante a previsível utilização de smartphones para captar o momento, a iServices alerta que apontar diretamente as câmaras ao Sol sem proteção adequada pode provocar danos permanentes no sensor de imagem.

iServices: sete cuidados essenciais se vai fotografar o Eclipse solar

A iServices identifica sete cuidados essenciais para fotografar o eclipse com um smartphone:

Colocar o filtro solar à frente da câmara antes de apontar o smartphone ao Sol; Utilizar apenas filtros próprios para câmaras e equipamentos óticos, adquiridos junto de fornecedores especializados; Não recorrer a óculos de sol, radiografias, vidro fumado, películas escurecidas ou outros materiais improvisados; Nos smartphones com várias câmaras, garantir que a lente ativada em cada nível de zoom permanece protegida; Não confundir os óculos de eclipse, destinados aos olhos, com os filtros necessários para proteger as câmaras; Evitar manter a aplicação da câmara aberta e o smartphone apontado ao Sol durante mais tempo do que o necessário; Recorrer a um tripé ou apoio estável, em vez de depender de níveis elevados de zoom digital.

Modelos como os iPhone Pro e os Samsung Galaxy S e Ultra integram várias câmaras, entre as quais a principal, a ultra grande angular e a teleobjetiva. Ao mudar o nível de zoom, o equipamento pode passar a utilizar uma lente diferente.

Por esse motivo, a proteção deve acompanhar a lente efetivamente utilizada ou cobrir todo o módulo fotográfico. Funcionalidades como o Space Zoom dos Samsung Galaxy Ultra ou o zoom digital do iPhone também não reduzem a intensidade da luz que chega à câmara. O zoom apenas altera a ampliação da imagem e, nos níveis mais elevados, recorre frequentemente a processamento digital. Não constitui, portanto, qualquer forma de proteção do sensor.

A Samsung recomenda que as câmaras dos equipamentos Galaxy não sejam apontadas diretamente ao Sol ou a outras fontes de luz muito intensa, devido ao risco de danos nas microlentes ou no sensor. Estes danos podem manifestar-se através de pontos, manchas, linhas ou alterações de cor persistentes nas fotografias. Embora a Apple não tenha publicado instruções específicas para fotografar eclipses com o iPhone, as recomendações da NASA e da American Astronomical Society são transversais às câmaras: durante as fases em que o Sol esteja apenas parcialmente ocultado, deve ser colocado um filtro solar próprio para equipamentos óticos à frente da lente.

A iServices recorda ainda que não é necessário ter o smartphone mais recente, nem comprar um equipamento novo, para captar o fenómeno. Um iPhone ou Samsung recondicionado mantém as capacidades fotográficas correspondentes ao respetivo modelo, desde que o sistema de câmaras tenha sido devidamente verificado e esteja em pleno funcionamento.

Quem não disponha de um filtro adequado pode fotografar a alteração da luz ambiente, a paisagem, as reações das pessoas ou as sombras em forma de crescente projetadas através das árvores, evitando direcionar a câmara para o Sol. Caso surjam manchas, pontos, linhas, alterações de cor persistentes depois da captação, a iServices recomenda que o smartphone seja avaliado por um técnico especializado. A empresa disponibiliza diagnóstico gratuito, na hora, em todas as suas lojas.