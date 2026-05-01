Adiar a reparação do telemóvel pode multiplicar (e muito) os custos

Adiar a reparação de um smartphone quando este ainda “funciona” pode traduzir-se num custo significativamente mais elevado a médio prazo. O alerta é da iServices. Saiba as razões.

A marca portuguesa especializada em reparação e recondicionamento tecnológico, revelou que, com base em mais de 184 mil reparações realizadas em 2025, identifica um padrão recorrente: falhas aparentemente menores tendem a agravar-se e a afetar outros componentes do equipamento.

A evidência técnica acompanha esta leitura. Um estudo publicado no Journal of Cleaner Production, identifica a bateria, o ecrã e a estrutura física como fatores determinantes na durabilidade dos smartphones e sublinha que a vida útil destes equipamentos pode ser prolongada através de medidas de fiabilidade e reparabilidade.

Quando um equipamento ainda funciona, é natural que o cliente opte por adiar a reparação. O problema é que, na prática, essa decisão pode sair mais cara. Uma bateria degradada, um ecrã partido ou uma porta de carregamento instável são problemas que, quando ignorados, podem comprometer outros componentes do equipamento Esperar pela avaria total raramente reduz custos. Normalmente aumenta-os. Na maioria dos casos, reparar continua a ser a decisão mais sensata. O nosso papel é avaliar o equipamento, explicar claramente o que está em causa e apresentar uma solução rápida, transparente e com garantia

Bruno Borges, CEO da iServices.

Problema começa antes da falha total

Um smartphone pode continuar operacional e, ainda assim, já apresentar sinais de desgaste técnico. Uma bateria degradada pode provocar sobreaquecimento e instabilidade energética. Uma porta de carregamento danificada pode originar ciclos de carga irregulares.

Um ecrã rachado pode facilitar a entrada de humidade, pó ou partículas capazes de comprometer componentes internos. Para o utilizador, o problema é muitas vezes apenas um incómodo.

Para um técnico, pode ser o início de um efeito dominó:

fissuras no ecrã aumentam o risco de infiltração de humidade e partículas;

baterias degradadas podem gerar sobreaquecimento e instabilidade no desempenho;

falhas no carregamento aceleram o desgaste de outros sistemas;

pequenas avarias não tratadas podem evoluir para reparações múltiplas ou substituição total do equipamento.

Sinais que justificam diagnóstico técnico

A iServices identifica alguns indicadores que justificam diagnóstico técnico antes da falha total:

autonomia de bateria abaixo do desempenho habitual;

ecrã rachado, mesmo parcialmente;

carregamento intermitente;

aquecimento anormal;

lentidão súbita;

reinícios inesperados

Com smartphones premium frequentemente acima dos 900 euros e vários modelos topo de gama a ultrapassar os 1.500 euros, a reparação tornou-se uma decisão cada vez mais racional do ponto de vista financeiro. Na maioria dos casos, substituir uma bateria, um ecrã ou um conector representa apenas uma fração do valor de um equipamento novo.

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