Ter um site grátis em 2026? Sim, é possível na Amen.pt

Criar um site em 2026 já não é um “projeto” que fica para depois, é muitas vezes o passo mais rápido para dar credibilidade a um negócio, lançar uma ideia, apresentar um portefólio ou criar uma página profissional para contactos e marcação de serviços. E se for gratuito? Ainda melhor, certamente.

Pode começar com domínio grátis no 1.º ano (em extensões selecionadas) e aproveitar promoções com até 90% de desconto em Hosting e WordPress na Amen.pt, só esta semana!

Além disso, há um atalho cada vez mais popular: dá uma única indicação do tipo de site que quer e a IA trata do resto (estrutura, páginas e base de conteúdos), para ter um ponto de partida pronto a lançar em minutos.

Domínios grátis no 1.º ano: o empurrão certo para arrancar

O domínio é o seu “endereço” na internet (por exemplo, amen.pt). Sem ele, não há marca, não há memorabilidade e dificilmente há confiança. Por isso, uma campanha com domínio grátis é logo meio caminho andado para começar.

Na Amen.pt, o domínio grátis no primeiro ano aplica-se às extensões:

.pt

.me

.online

.store

O que “vem” com o domínio (e porque interessa)

Registar um domínio não é só comprar um nome. O que interessa é ter gestão simples e controlo para ligar tudo ao site (e ao e-mail). Na prática, deve contar com:

Gestão de DNS para apontar o domínio ao alojamento;

Configuração para e-mail profissional, caso queira endereços do tipo geral@nomedoseunegocio.pt;

Autonomia para ajustar configurações quando o projeto cresce.

WordPress ou Site Onepage para criar o seu site

Promoções até 90% em Hosting e WordPress: onde está a “poupança a sério”

Se o domínio é o endereço, o hosting é onde o site vive. E é aqui que, normalmente, começa a conta a subir, sobretudo se quiser rapidez, estabilidade e suporte.

Esta semana, a Amen.pt está com promoções até 90% de desconto em Hosting e WordPress, o que torna muito mais acessível:

lançar um site institucional (serviços, contactos, formulário);

criar um portfólio

ter um blog;

montar uma presença profissional sem depender apenas de redes sociais.

Criar um site com uma única indicação: a IA faz o “trabalho pesado”

O cenário típico de quem adia um site é este: “não tenho tempo para escolher template”, “não sei escrever textos”, “não sei que páginas preciso”.

A abordagem com IA resolve precisamente isso. Em vez de começar do zero, basta indicar numa frase (prompt) o que pretende (por exemplo: “site para clínica de estética”, “empresa de canalização”, “loja online de produtos artesanais”) e a IA pode gerar um arranque com:

estrutura base do site (páginas essenciais);

layout inicial coerente;

conteúdos e secções para editar e ajustar;

um ponto de partida “publicável” mais rapidamente.

O resultado prático é simples: menos tempo a preparar, mais tempo a publicar.

Em resumo

Domínio grátis no 1.º ano em: .pt, .me, .online, .store

Até 90% de desconto em Hosting e WordPress só esta semana

Possibilidade de criar um site com uma única indicação (prompt), com ajuda de IA

Se 2026 é o ano em que quer finalmente lançar (ou atualizar) a sua presença online, esta é uma boa altura para ver as campanhas ativas na Amen.pt, especialmente se a ideia é começar com domínio grátis e garantir promoções fortes em Hosting e WordPress. É só esta semana, não perca a oportunidade!

AMEN