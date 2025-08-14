CIGA Design Gorilla: um relógio mecânico que impõe presença e estilo

Num mercado cada vez mais atento ao cruzamento entre design industrial e inovação tecnológica, os relógios mecânicos voltam a ganhar protagonismo, agora com uma abordagem moderna e disruptiva. A CIGA Design é uma das marcas que tem liderado esta transformação, apostando em peças que aliam engenharia de precisão a uma estética ousada. Conheça a Série X da CIGA Design.

Na interseção entre engenharia de precisão, arte contemporânea e design funcional, surge o CIGA Design Gorilla, uma peça que transcende o conceito de relógio para se afirmar como uma verdadeira declaração de identidade. Criado pela marca premiada na GPHG, a CIGA Design, conhecida por desafiar convenções no mundo da relojoaria, o Gorilla representa robustez, inovação e carácter.

Um design que não passa despercebido

Inspirado na força bruta e elegância de um gorila, o Gorilla assume-se como um relógio que combina potência e sofisticação. A caixa angular, robusta e ergonómica, confere-lhe um visual industrial e contemporâneo, sem comprometer o conforto no pulso. A estrutura aberta do mostrador permite observar o movimento mecânico em funcionamento, uma escolha estética que reforça o ADN técnico da marca e que convida a uma apreciação mais consciente do tempo.

Disponível em diferentes combinações de cor e acabamento, o Gorilla adapta-se tanto a estilos mais ousados como a visuais mais discretos. A presença é sempre notada, não pelo brilho ostensivo, mas pela segurança silenciosa que transmite quem o usa.

Materiais e construção de excelência

A construção em titânio de grau aeroespacial torna o relógio simultaneamente leve e resistente, ideal para uso prolongado sem causar desconforto. Este material não só oferece maior durabilidade e resistência à corrosão, como também reforça o carácter técnico do modelo.

A proteção do mostrador está a cargo de um vidro de safira com revestimento antirreflexo, garantindo resistência a riscos e excelente visibilidade em qualquer condição de luz. A bracelete em silicone de alta qualidade assegura flexibilidade e conforto, complementando o visual técnico do conjunto.

Movimento mecânico e desempenho

No coração do Gorilla encontra-se um movimento automático de precisão, visível através do mostrador esqueleto. Alimentado pelo movimento natural do pulso, este mecanismo dispensa pilhas ou carregamentos externos, funcionando como uma ode à relojoaria tradicional, mas com uma abordagem visual futurista.

Com uma reserva de energia de 40 horas, o relógio mantém-se em funcionamento mesmo quando não é usado durante um ou dois dias. A resistência à água até 3ATM garante proteção contra salpicos e utilização quotidiana, embora não seja indicado para mergulho ou natação.

Tem uma mostragem de 28800/hora e um erro de -15±30s/dia.

Preço e disponibilidade

O CIGA Design Gorilla tem sido amplamente elogiado por críticos e entusiastas da relojoaria, não apenas pelo seu design arrojado, mas também pela qualidade de construção e atenção ao detalhe. Agora, por tempo limitado, pode ser adquirido com um desconto de 65%, tornando-o uma proposta ainda mais apelativa para quem procura um relógio mecânico com presença e história.

Disponível por um preço original a partir de $379,00, o CIGA Design Gorilla está agora disponível a partir de apenas $132,65. Para usufruir da promoção, basta utilizar o código de desconto SaleNow no momento da compra. O relógio pode ser adquirido através do site oficial.

CIGA Design Gorilla

Outras propostas da CIGA Design em promoção

A CIGA Design estende a campanha promocional a outros modelos do seu portefólio, cada um com uma identidade distinta.

Magician: versatilidade em três formas

O CIGA Design Magician é um relógio transformável, com um conceito modular que permite ter 3 formatos distintos, com uma moldura exterior intermutável. Uma peça para quem gosta de versatilidade, inovação e design multifuncional.

O preço original é a partir de $499.00, mas está atualmente disponível a partir de apenas $349,30 com o código promocional Mag30.

CIGA Design Magician

Edge: minimalismo que revela a mecânica

O modelo Edge, da Série Z, é ideal para quem aprecia linhas limpas e mostradores abertos. Com um design futurista, mas discreto, apresenta o mecanismo mecânico como protagonista visual. Uma escolha elegante para uso diário.

Com um preço original a partir de $279,00, o modelo Edge da Série Z está agora disponível a partir de $237,15, utilizando o código promocional Edge15.

CIGA Design Edge

Um convite a colecionadores e apaixonados por design

Cada peça CIGA é mais do que um relógio: é uma afirmação estética e uma peça de engenharia que cativa ao primeiro olhar. Para quem procura um relógio mecânico com personalidade, durabilidade e um design que conta uma história, esta é uma oportunidade rara de adquirir uma peça fascinante a um preço acessível.