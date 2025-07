CMF Buds 2: que poder de som por apenas 37,95 euros

Tal como temos referido, a CMF by Nothing que é uma submarca da Nothing, tem provado ser uma marca de excelência tendo em conta o design dos seus equipamentos, assim como a qualidade/material de construção. O Pplware já testou os novos CMF Buds 2a e o som é... poderoso!

Os novos CMF Buds 2 são auriculares Bluetooth com boa qualidade de som, ANC eficaz e preço muito acessível. Foram pensados para quem quer funcionalidades modernas sem gastar muito.

Principais características dos earphones CMF Buds 2

Drivers 11 mm, som equilibrado com graves reforçados.

ANC Cancelamento de ruído ativo até ~48 dB, reduz eficazmente ruído de fundo (trânsito, conversas distantes).

Áudio espacial Cria efeito envolvente para filmes e vídeos.

Bateria ~9 horas de uso contínuo (ANC off), até ~5-6h com ANC on, e ~55 horas totais com a caixa de carregamento.

Certificação IP55 Resistentes a pó e salpicos (chuva ligeira, suor). A caixa não é resistente à água.

Conectividade Bluetooth 5.4, suporte para SBC e AAC.

Multiponto Ligação simultânea a dois dispositivos.

Modo de baixa latência Para gaming ou vídeo sem atrasos percetíveis. Latência mínima de 110 ms ao usar com telemóveis Nothing em Modo de Jogo.

App Nothing X Personalização de gestos, equalizador (EQ) e atualização de firmware.

Design Compactos, leves, várias borrachas incluídas para melhor vedação e conforto.



Os CMF Buds 2 são uns auriculares que oferecem um bom equilíbrio entre preço, qualidade de som e funcionalidades. Destacam-se pelos graves fortes, som claro e cancelamento de ruído ativo que, embora não seja topo de gama, reduz eficazmente o ruído ambiente em transportes ou locais movimentados.

A bateria é outro ponto forte, permitindo várias horas de utilização contínua e até 55 horas no total com a caixa de carregamento. O microfone é suficiente para chamadas normais. Cada auricular tem 3 microfones HD com Clear Voice Technology 3.0, que reduz ruído ambiente durante chamadas ou gravações de voz.

São confortáveis, leves e resistentes a pó e salpicos, o que os torna práticos para o uso diário, seja em trabalho, estudo, ginásio ou deslocações. A conectividade multiponto facilita a ligação a dois dispositivos em simultâneo, e a app Nothing X permite personalizar gestos e equalização.

Em resumo, os CMF Buds 2 são ideais para quem quer auriculares com bom som, ANC funcional, longa bateria e preço acessível.

Os CMF Buds 2 estão disponíveis nas seguintes cores: Dark Grey (Cinza Escuro), Light Grey (Cinza Claro) e Orange (Laranja). O preço atual, com desconto, está nos 37,95 euros.

A App Nothing X é necessária para utilizadores que não tenham telemóveis Nothing. Disponível no Google Play e App Store.