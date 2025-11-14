PplWare Mobile

Encomendas com valor abaixo de 150 euros vão passar a ter uma taxa

Autor: Pedro Pinto

  1. Maçã podre says:
    14 de Novembro de 2025 às 09:12

    quero sair do raio do EEE, só chulos, Dass já metem nojo, mas a carneirada deve gostar, mais ninguém faz barulho

    • Zé Fonseca A. says:
      14 de Novembro de 2025 às 09:39

      a medida é sensata e peca por tardia, não há motivo para fazer barulho quando o objectivo é a protecção da economia

      • Nuno says:
        14 de Novembro de 2025 às 10:02

        Proteção da economia?
        Que economia proteges ao sacar mais dinheiro ao consumidor final?

        • Zé Fonseca A. says:
          14 de Novembro de 2025 às 10:09

          potencias a compra dentro do EEE, fazes com o dinheiro circule nesse espaço e pague impostos nesse espaço. no final do dia proteges empresas e empregos..
          quem não entende isso nem devia opinar sobre estas e outras medidas que pecam por tardias

        • Zé Fonseca A. says:
          14 de Novembro de 2025 às 10:11

          diriges a compra para ser feita dentro do EEE, fazes com o dinheiro circule nesse espaço e pague impostos nesse espaço. no final do dia proteges empresas e empregos..
          quem não entende isso nem devia opinar sobre estas e outras medidas que pecam por tardias

        • Zé Fonseca A. says:
          14 de Novembro de 2025 às 10:12

          diriges a compra para ser feita dentro do EEE, fazes com o dinheiro circule nesse espaço e pague impostos nesse espaço. no final do dia proteges empresas e empregos..

          • Rafael Domingos says:
            14 de Novembro de 2025 às 10:21

            Para proteger empresas, consumidores e trabalhadores, nunca deviam ter sido deslocalizadas certas industrias da UE. Agora querem correr atrás do prejuízo, pagando o Zé, mas o Povinho, já que parece que o Fonseca A. fala de barriga cheia.

          • Rúben says:
            14 de Novembro de 2025 às 10:45

            Controlas a economia e condicionas onde o consumidor pode gastar, mas isso acaba por prejudicar quem compra. Muitos produtos vendidos no EEE têm margens muito superiores apesar de serem exatamente os mesmos artigos importados da Ásia. Quando retiras ao consumidor o acesso a alternativas mais baratas, não estás a proteger a produção europeia — estás apenas a garantir que ele paga muito mais pelo mesmo produto.

            Por isso, chamar a isto “proteção da economia” é discutível. Na prática, funciona mais como um mecanismo de controlo do mercado, onde a concorrência externa é limitada e o poder de compra do consumidor é sacrificado.

          • Alfie says:
            14 de Novembro de 2025 às 10:46

            Ou seja: proteger o capital. Capital esse que não soube inovar nem rendibilizar. Só teve e tem como objectivo o lucro fácil.

    • Realista says:
      14 de Novembro de 2025 às 09:52

      E que barulho fazes tu?
      Independentemente das taxas, sair seria a pior coisa que nos poderia acontecer. Ou és muito novo para te lembrares de como era Portugal antes de entrarmos para a União Europeia, ou então a idade fez com que te começasses a esquecer.

    • Pedro says:
      14 de Novembro de 2025 às 10:18

      Típico comentário do Zé da tasca que não percebe ponta de nada mas que se considera superior à “carneirada”.

  2. GAMBITO says:
    14 de Novembro de 2025 às 09:21

    Como há elevado valor de encomendas, vamos faturar à custa do povo.

    • Zé Fonseca A. says:
      14 de Novembro de 2025 às 09:38

      a ideia é que haja uma possibilidade justa de concorrência e potenciar o consumo dentro do EEE.
      no final ganhamos todos

      • Manuel says:
        14 de Novembro de 2025 às 10:09

        O consumo no EEE ? Com o nosso salário e os preços praticados ? Como é que isso vai fazer com que os Portugueses ganhem alguma coisa ?

      • Rafael Domingos says:
        14 de Novembro de 2025 às 10:23

        Isso devia ser feito, “trazendo de novo” a industria para a UE.
        Aquela que foi sendo deslocalizada ao longo dos anos com a desculpa que na China eram mais competitivos…

      • GAMBITO says:
        14 de Novembro de 2025 às 10:45

        Invistam na maquinização e na formação dos trabalhadores. Todos fazem o grosso na China e India, aqui fazem acabamentos e quando a China faz o mesmo mais barato, vamos rebentar com o consumidor. É que nunca é o consumidor rico, é sempre contra o pobre.
        Como é que querem competir em termos industriais com a China se mandaram a industria para lá? Ainda por cima cá querem industrias limpas.
        Onde está o mercado livre?
        Regular salários é que nada…

  3. David Guerreiro says:
    14 de Novembro de 2025 às 09:36

    As encomendas do Aliexpress pagam IVA a 23% há já algum tempo. Querem colocar mais impostos?

  4. Pedro P. says:
    14 de Novembro de 2025 às 09:40

    Sinceramente, considero uma boa medida porque acaba com a vantagem injusta que vendedores de fora da UE tinham, protege empresas europeias, reduz fraude e subdeclarações, melhora o controlo de qualidade e segurança dos produtos que entram no mercado da UE.

  5. znax says:
    14 de Novembro de 2025 às 09:42

    Aqui vamos nós…
    União Comunista Europeia… taxar taxar taxar

  6. Moina says:
    14 de Novembro de 2025 às 10:03

    É porque está a mexer com bolsa de algum amigalhaço ou amigalhaços e há que taxar…. isto daqui a pouco começa a ficar pior que na China….

  7. Manuel says:
    14 de Novembro de 2025 às 10:10

    Muitas das encomendas vão continuar sem pagar taxas… porque vão “passar” por países como a Holanda e só depois são enviadas para os restantes países.

  8. Anung says:
    14 de Novembro de 2025 às 10:11

    Como já era de esperar, mas uma taxa para os pobres.
    A UE só descança quando exterminar a classe média e ficar tudo pobre.

    Talvez seja por isso a importação em massa de pessoas do terceiro mundo, já vêm habituadas.

    A UE tem de acabar ou substituir totalmente o comando por pessoas que realmente respeitem e gostem do povo europeu.

  9. Faria G. says:
    14 de Novembro de 2025 às 10:23

    Finalmente!! Trabalho na indústria têxtil e aquilo que assistimos nos últimos anos é vergonhoso. Uma total concorrência desleal.
    Quantas marcas já não fecharam muito à custa de t-shirts da TEMU a 0,50€.

  10. TugAzeiteiro says:
    14 de Novembro de 2025 às 10:24

    Portanto, basicamente a Desunião Europeia está a fazer o mesmo que o Trump fez no início do ano e que todos ficaram escandalizados…. aqui a questão é que esta taxa é apenas e só para o chamado “Zé povinho”. Qualquer dia com a instabilidade e insegurança toda que já há, vai começar a haver rebelião do Zé povinho… ai vai vai…

  11. ºOº says:
    14 de Novembro de 2025 às 10:39

    Eu quero comprar um produto que fora da UE que custa 100€ e dentro da UE custa 180€, onde é que eu ganho no meio disto tudo mesmo? Todos os meses o meu patrão vai me dar a diferença a mais no ordenado por ter comprar dentro da UE?
    Os parasitas que deixem o livre mercado circular.

  12. Nuno says:
    14 de Novembro de 2025 às 10:43

    Esqueçam que a China vai-nos engolir!!!! durante anos, toda a produçao ia para a China, muitos ganharam lucros bestiais, agora chegou a FACTURA!!!!

