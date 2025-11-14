Android: só “utilizadores avançados” vão poder instalar apps fora da loja da Google

Há semanas, a Google revelou a sua intenção de reforçar os requisitos de segurança do Android. A empresa, preocupada com os riscos das apps instaladas fora da Play Store, indicou a sua intenção de impor a verificação de identidade a todos os programadores de aplicações Android. Isso agora muda novamente e com boas novidades.

Google traz novas limitações ao Android

A Google implementa uma nova medida de segurança tanto para quem distribui as suas aplicações na Play Store como para quem as oferece fora dela. Este reforço nas medidas de segurança decorre do facto de inúmeras aplicações distribuídas fora da Play Store permitir que os programadores maliciosos disseminem malware.

Ao remover o anonimato dos programadores, a Google espera conter o problema. Mas esta medida preocupa alguns utilizadores que temem que a Google restrinja gradualmente o Android, como a Apple fez com o iOS. Isto porque, se as aplicações distribuídas fora do oficial Google Play não forem criadas por um programador identificado, o Android não permitirá a sua instalação.

Loja de apps terá novos controlos

Em resposta ao feedback da comunidade de utilizadores do Android, a Google ajustou os seus planos. Para estudantes e programadores amadores, a empresa de Mountain View criou uma opção especial: uma conta dedicada que permitirá a distribuição das suas aplicações sem a necessidade de passar por todos os requisitos de verificação.

Mas talvez o aspeto mais interessante diga respeito à situação dos "utilizadores experientes". Para os entusiastas da tecnologia, que instalam regularmente aplicações a partir de ficheiros APK encontrados online, isto irá certamente interessar.

Só utilizadores avançados têm autorização

Com base neste feedback e nas nossas discussões contínuas com a comunidade, estamos a implementar um novo processo avançado que permite aos utilizadores experientes aceitar os riscos associados à instalação de software não verificado. Estamos a conceber este processo especificamente para resistir à coerção, garantindo que os utilizadores não são pressionados pelos burlões a contornar estes controlos de segurança. Incluirá também avisos claros para garantir que os utilizadores compreendem totalmente os riscos envolvidos, mas, em última análise, a escolha é deles

A Google abriu o acesso antecipado ao seu novo sistema de verificação de programadores. Ao exigir que os programadores passem por este novo processo de verificação de identidade, espera bloquear os que distribuem malware. Para a empresa, esta nova camada de segurança torna os ataques muito mais difíceis e dispendiosos de realizar.