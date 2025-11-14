Combustíveis: gasóleo e gasolina vão subir na próxima semana! Saiba quanto
Com o aproximar do fim de semana, já são conhecidas as previsões dos preços dos combustíveis para os próximos dias. Saiba o que esperar para a próxima semana e revelamos já que vai subida no gasóleo e gasolina.
Combustíveis: gasóleo sobe 0,5 cêntimos e gasolina 3 cêntimos
Na próxima semana, as previsões indicam que o gasóleo vai subir bastante e a gasolina também sobe. A partir de segunda-feira, pode esperar uma subida de 0,5 cêntimos no gasóleo e 3 cêntimos na gasolina.
De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser.
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.
Post de 6ª Fª (07/11/2027) – preços para a semana em curso: gasóleo sobe 1,5 cêntimos e gasolina baixa 0,5 cêntimos
Explicação: a cotação internacional do gasóleo (em €) não tem parado de subir desde 13 de outubro. Na semana de 3 a 7 de novembro – 652,97 €/ton para o gasóleo e 628,79 €/ton para a gasolina.
Se, em Portugal. a carga fiscal sobre o gasóleo não fosse menor que a da gasolina, na semana em curso, o preço de venda do gasóleo seria maior que o da gasolina.
Dados: EPCOL, Estatísticas, selecionando no gráfico Cotação da gasolina e do gasóleo CIF NWE e do Brent (€/ton).
https://www.epcol.pt/estatisticas/cotacoes/14
E qual é a justificação para este aumento de 0,5 cêntimos no gasóleo e 3 cêntimos na gasolina? Essa era a explicação que queria ouvir de forma oficial… Talvez esteja na hora de se fazer uns bloqueios pelo pais!
A justificação é elementar. Só não percebe quem não quer perceber. Nos comentários ao post da semana passada, que estão devidamente contraditados por comentários de outros, dei um curso completo. Resumidamente, em Portugal, os preços dos combustíveis variam devido:
– à variação da cotação da gasolina e do gasóleo (em €) no mercado internacional, que não são totalmente coincidentes entre si e com a variação da cotação do Brent (vd. link da EPCOL que coloquei acima)
– variação dos impostos sobre os combustíveis: ISP, incluindo a taxa de carbono e o IVA
– variação da margem de cada gasolineira, que é o único factor que distingue os PVP nas bombas de combustível.
Os espingardeamentos como o teu são um disparate – aparecem quando há subida e desaparecem misteriosamente quando há descida nos preços.
ahahaha.
Gasolina com subida de SETE cêntimos em 3 semanas.
Não se preocupem, nas próximas 3 semanas vai haver não uma mas TRÊS descidas: 0,5 cêntimos em cada.
Somos ou não somos mesmo mansos?