Combustíveis: gasóleo e gasolina vão subir na próxima semana! Saiba quanto

Autor: Pedro Pinto

  1. Max says:
    14 de Novembro de 2025 às 09:59

    Post de 6ª Fª (07/11/2027) – preços para a semana em curso: gasóleo sobe 1,5 cêntimos e gasolina baixa 0,5 cêntimos
    Explicação: a cotação internacional do gasóleo (em €) não tem parado de subir desde 13 de outubro. Na semana de 3 a 7 de novembro – 652,97 €/ton para o gasóleo e 628,79 €/ton para a gasolina.
    Se, em Portugal. a carga fiscal sobre o gasóleo não fosse menor que a da gasolina, na semana em curso, o preço de venda do gasóleo seria maior que o da gasolina.
    Dados: EPCOL, Estatísticas, selecionando no gráfico Cotação da gasolina e do gasóleo CIF NWE e do Brent (€/ton).
    https://www.epcol.pt/estatisticas/cotacoes/14

  2. TugAzeiteiro says:
    14 de Novembro de 2025 às 10:26

    E qual é a justificação para este aumento de 0,5 cêntimos no gasóleo e 3 cêntimos na gasolina? Essa era a explicação que queria ouvir de forma oficial… Talvez esteja na hora de se fazer uns bloqueios pelo pais!

    • Max says:
      14 de Novembro de 2025 às 10:52

      A justificação é elementar. Só não percebe quem não quer perceber. Nos comentários ao post da semana passada, que estão devidamente contraditados por comentários de outros, dei um curso completo. Resumidamente, em Portugal, os preços dos combustíveis variam devido:
      – à variação da cotação da gasolina e do gasóleo (em €) no mercado internacional, que não são totalmente coincidentes entre si e com a variação da cotação do Brent (vd. link da EPCOL que coloquei acima)
      – variação dos impostos sobre os combustíveis: ISP, incluindo a taxa de carbono e o IVA
      – variação da margem de cada gasolineira, que é o único factor que distingue os PVP nas bombas de combustível.
      Os espingardeamentos como o teu são um disparate – aparecem quando há subida e desaparecem misteriosamente quando há descida nos preços.

  3. TogasPacho says:
    14 de Novembro de 2025 às 10:36

    ahahaha.
    Gasolina com subida de SETE cêntimos em 3 semanas.
    Não se preocupem, nas próximas 3 semanas vai haver não uma mas TRÊS descidas: 0,5 cêntimos em cada.
    Somos ou não somos mesmo mansos?

