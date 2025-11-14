Chegou o GPT-5.1! Mudanças na personalidade desta IA e mais novidades
Após muita expectativa e alarido, a OpenAI apresentou o GPT-5 em agosto, mas, à medida que as ferramentas começaram a integrar o modelo mais recente, houve também uma reação negativa significativa, o que levou a empresa a fazer algumas alterações. Agora, a criadora do ChatGPT quer reconquistar os utilizadores com o GPT-5.1.
Chegou o GPT-5.1 com muitas novidades
Tal como o GPT-5, o modelo GPT-5.1 também está disponível em duas versões: Instant e Thinking. O primeiro é um modelo mais convencional, bom a seguir instruções, mas agora foi concebido para ser mais "afetuoso" e inteligente. Já o GPT-5.1 Thinking é um modelo de raciocínio avançado, reformulado para ser mais rápido a compreender e resolver tarefas simples e mais persistente quando se lida com itens complexos.
Por defeito, o GPT-5.1 Instant é mais lúdico e conversacional, mas a OpenAI oferece opções de personalização no ChatGPT para que o modelo se adapte melhor ao seu estilo. O modelo utiliza também o "raciocínio adaptativo", decidindo quando pensar antes de responder a questões complexas, resultando em melhores resultados nas métricas de avaliação.
Enquanto isso, o GPT-5.1 Thinking é um modelo melhor no geral do que a sua variante anterior de raciocínio avançado, além de ter sido concebido para ser mais acessível. Isto porque utiliza menos jargão e sendo mais empático e acolhedor por defeito.
OpenAI traz mudanças à personalidade
A OpenAI referiu que o GPT-5.1 Auto será responsável por decidir para que modelo direcionar os pedidos do utilizador. Em termos de disponibilidade, o modelo mais recente está a ser implementado gradualmente para os planos ChatGPT Pro, Plus, Go e Business, seguido pelos clientes gratuitos. Também estará disponível na API ainda esta semana.
Sobre a descontinuação dos modelos antigos, a OpenAI declarou que o GPT-5 (Instant e Thinking) continuará disponível no ChatGPT no menu suspenso de modelos legados para subscritores pagos durante três meses, para que as pessoas tenham tempo para comparar e adaptar-se ao seu próprio ritmo.
Melhorias na IA e no que oferece
O período de descontinuação do GPT-5 não afeta a disponibilidade de outros modelos legados. Daqui para a frente, quando introduzirem novos modelos do ChatGPT, a abordagem será dar às pessoas um amplo espaço para avaliar as mudanças e partilhar feedback, permitindo continuar a inovar os modelos de topo enquanto fazemos a transição sem problemas.
Em termos de novas opções de personalização no ChatGPT, a OpenAI introduz os tons Profissional, Sincero e Inusitado. Estes juntam-se aos tons Standard, Friendly e Efficient já existentes, que também receberam algumas atualizações. Em breve, o ChatGPT também poderá perguntar se pretende atualizar as suas preferências de tom caso perceba que solicita respostas num tom diferente.
Não me impressiona logo no arranque. Fiz ainda há pouco uma pergunta técnica que não me levou a solução, mesmo fazendo vários followups (na versão paga). O Grok (versão gratuita) respondeu corretamente à mesma questão logo na primeira tentativa.