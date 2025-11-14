Chegou o GPT-5.1! Mudanças na personalidade desta IA e mais novidades

Após muita expectativa e alarido, a OpenAI apresentou o GPT-5 em agosto, mas, à medida que as ferramentas começaram a integrar o modelo mais recente, houve também uma reação negativa significativa, o que levou a empresa a fazer algumas alterações. Agora, a criadora do ChatGPT quer reconquistar os utilizadores com o GPT-5.1.

Chegou o GPT-5.1 com muitas novidades

Tal como o GPT-5, o modelo GPT-5.1 também está disponível em duas versões: Instant e Thinking. O primeiro é um modelo mais convencional, bom a seguir instruções, mas agora foi concebido para ser mais "afetuoso" e inteligente. Já o GPT-5.1 Thinking é um modelo de raciocínio avançado, reformulado para ser mais rápido a compreender e resolver tarefas simples e mais persistente quando se lida com itens complexos.

Por defeito, o GPT-5.1 Instant é mais lúdico e conversacional, mas a OpenAI oferece opções de personalização no ChatGPT para que o modelo se adapte melhor ao seu estilo. O modelo utiliza também o "raciocínio adaptativo", decidindo quando pensar antes de responder a questões complexas, resultando em melhores resultados nas métricas de avaliação.

Enquanto isso, o GPT-5.1 Thinking é um modelo melhor no geral do que a sua variante anterior de raciocínio avançado, além de ter sido concebido para ser mais acessível. Isto porque utiliza menos jargão e sendo mais empático e acolhedor por defeito.

OpenAI traz mudanças à personalidade

A OpenAI referiu que o GPT-5.1 Auto será responsável por decidir para que modelo direcionar os pedidos do utilizador. Em termos de disponibilidade, o modelo mais recente está a ser implementado gradualmente para os planos ChatGPT Pro, Plus, Go e Business, seguido pelos clientes gratuitos. Também estará disponível na API ainda esta semana.

Sobre a descontinuação dos modelos antigos, a OpenAI declarou que o GPT-5 (Instant e Thinking) continuará disponível no ChatGPT no menu suspenso de modelos legados para subscritores pagos durante três meses, para que as pessoas tenham tempo para comparar e adaptar-se ao seu próprio ritmo.

Melhorias na IA e no que oferece

O período de descontinuação do GPT-5 não afeta a disponibilidade de outros modelos legados. Daqui para a frente, quando introduzirem novos modelos do ChatGPT, a abordagem será dar às pessoas um amplo espaço para avaliar as mudanças e partilhar feedback, permitindo continuar a inovar os modelos de topo enquanto fazemos a transição sem problemas.

Em termos de novas opções de personalização no ChatGPT, a OpenAI introduz os tons Profissional, Sincero e Inusitado. Estes juntam-se aos tons Standard, Friendly e Efficient já existentes, que também receberam algumas atualizações. Em breve, o ChatGPT também poderá perguntar se pretende atualizar as suas preferências de tom caso perceba que solicita respostas num tom diferente.