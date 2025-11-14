Blue Origin de Jeff Bezos lançou foguetão com duas naves da NASA com destino a Marte

Assinado pela Blue Origin de Jeff Bezos, um enorme foguetão New Glenn descolou com sucesso, ontem, para colocar duas naves espaciais da NASA em órbita. Posteriormente, estas seguirão para Marte.

Na quinta-feira, a Blue Origin lançou com êxito o seu enorme foguetão New Glenn com duas naves da NASA com destino a Marte. Este foi apenas o segundo voo do foguetão no qual a empresa de Jeff Bezos e a NASA estão a depositar expectativas para, futuramente, transportar pessoas e abastecimentos para a Lua.

Com 98 metros de altura, o New Glenn cruzou o céu, depois de descolar na estação da força espacial de Cabo Canaveral, enviando os gémeos orbitadores de Marte da NASA numa longa viagem até ao planeta vermelho.

A descolagem esteve parada durante quatro dias devido ao mau tempo local e a tempestades solares, que pintaram o céu com auroras até à Florida.

Pela primeira vez na história da empresa, a Blue Origin recuperou o propulsor, após a separação do estágio superior e dos orbitadores de Marte, num passo crucial para reutilizar o equipamento e reduzir custos, de forma semelhante ao funcionamento dos foguetões da SpaceX.

Naves rumarão a Marte para estudar o planeta

De nome Escapade, os orbitadores de Marte passarão um ano estacionados a um milhão e meio de quilómetros de distância da Terra. Assim que os dois planetas estiverem idealmente alinhados, os gémeos aproveitarão um impulso gravitacional da Terra para seguir para Marte. A chegada está prevista para 2027.

Uma vez em Marte, as naves da NASA irão mapear a atmosfera superior do planeta e os campos magnéticos dispersos, estudando a forma como estas regiões interagem com o vento solar.

As observações deverão esclarecer os processos que levam à fuga da atmosfera do planeta vermelho, contribuindo para explicar como este passou de húmido e quente para seco e poeirento.

Além disso, os cientistas vão estudar as melhores formas de proteger os astronautas do ambiente de radiação intensa de Marte.

NASA tem planos para voltar à Lua

A agência espacial tem-se apressado para, mais uma vez, conseguir colocar astronautas na superfície lunar até ao final da década. A pressa deve-se à ambição de superar uma missão chinesa com o mesmo objetivo.

A Blue Origin, de Jezz Bezos, fundador da Amazon, detém um contrato da NASA para a terceira alunagem tripulada no âmbito do programa Artemis. A SpaceX de Elon Musk venceu a empresa para as duas primeiras alunagens tripuladas, utilizando o seu foguetão Starship.

Contudo, no mês passado, o administrador interino da agência espacial norte-americana, Sean Duffy, reabriu o contrato para a primeira alunagem tripulada, alegando preocupações com o ritmo de progresso da Starship nos testes de voo realizados no Texas.