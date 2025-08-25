PplWare Mobile

Rússia está a construir uma arma nuclear espacial, alertam EUA

· Ciência 4 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Mário says:
    25 de Agosto de 2025 às 12:44

    Não acredito à segunda e terça dizem que os Russos não têm ração nem balas, e que o que está a cair na Ucrânia são máquinas de lavar usadas lançadas por catapultas medievais.
    Mas no resto da semana já estão a criar armas nucleares espaciais…

    • Inculto says:
      25 de Agosto de 2025 às 13:06

      Era “especiais”… 🙂

    • Max says:
      25 de Agosto de 2025 às 13:08

      Não é uma arma espacial no sentido de uma bomba nuclear que atinja outros países a partir do espaço. É uma arma nuclear que rebente com os satélites dos outros em órbita … e os seus. Não tem grande ciência, é pô-la no espaço e detoná-la. Para quê é que é a questão.

  2. Max says:
    25 de Agosto de 2025 às 13:02

    E para que é que a Rússia, ou qualquer outro país, iria construir uma “arma nuclear espacial, visando destruir praticamente todos os satélites em órbita baixa da Terra de uma só vez” – incluindo os seus próprios satélites?
    A revista diz que seria para criar o caos nos EUA e aliados – e criava de certezíssima absoluta … e no resto do mundo também. Mas parece-me que é apenas paranóia do tempos que correm nos serviços de segurança dos EUA. Já quanto aos congressistas, são tantos que há sempre um ou mais a dizer qualquer disparate para se fazer ouvir .pelos eleitores e, se for republicano, por Trump. (Trum usa todos os meios de comunicação, seja ele próprio, congressistas e até jornalistas de serviço e blogueiros para por notícias a circular – para avaliar as reações ou apenas para distrair o público, para não olhar para a quantidade de trapalhadas e o rumo da política interna.

