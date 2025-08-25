Incêndios: já pode candidatar-se a apoios monetários

O diploma (decreto-lei 98-A/2025, de 24 de agosto), agora oficialmente publicado no Diário da República, autoriza o início das candidaturas a apoios estatais destinados às populações, câmaras municipais e empresas afetadas pelos incêndios das últimas semanas.

Os apoios destinam-se a todos os incêndios ocorridos desde o primeiro dia de julho.

Os apoios visam vários setores, incluindo:

Habitação : reconstrução de casas.

: reconstrução de casas. Economia : reposição de atividades económicas perdidas.

: reposição de atividades económicas perdidas. Meio ambiente: recuperação das áreas afetadas, abrangendo florestas, biodiversidade e infraestruturas

As comissões responsáveis pela avaliação dos danos e atribuição dos apoios são as autarquias locais e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).

Apoios específicos por setor:

Agricultura : até 10 mil euros para necessidades como a alimentação animal.

: até 10 mil euros para necessidades como a alimentação animal. Empresas : Se tiver seguro: o Estado cobre até 50% da diferença entre o prejuízo e a indemnização da seguradora. Sem seguro: o apoio reduz-se para 25% do prejuízo registado.

:

Durante um período de três meses, as empresas também podem receber apoio para manter postos de trabalho; em situações de crise empresarial, podem recorrer a um regime simplificado para redução ou suspensão de contratos de trabalho

Outra medida contemplada no diploma, prometida pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro, refere-se à comparticipação nas habitações:

Reconstrução 100% financiada até 250 mil euros .

. Caso o valor ultrapasse os 250 mil euros, a comparticipação estatal é de 85%

Além disso, está prevista isenção total de taxas moderadoras e as unidades locais de saúde, em coordenação com a Agência Portuguesa do Ambiente e as CCDR, estarão atentas à qualidade do ar, da água e dos solos. Podem saber mais aqui.

Nota: O formulário para apoios deverá ficar disponível esta semana