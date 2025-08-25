PplWare Mobile

Incêndios: já pode candidatar-se a apoios monetários

Internet 5 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. mijah says:
    25 de Agosto de 2025 às 11:12

    Sim continuem a alimentar a indústria dos fogos. Já se esqueceram de Pedrogão, quem necessitava nunca recebeu nenhum apoio

    • Manuel da Rocha says:
      25 de Agosto de 2025 às 11:54

      ISSO É FALSO!!!
      Quem não recebeu apoios é porque tinha terrenos, em nome de tetra-tetra avós, que os registaram em 1894. Desde aí, até aos fogos, nunca mais registaram nada, construíram casas, garagens, armazéns e espaços, sem qualquer autorização.
      Quem pode pagar 30000 euros a 670000 euros (uma pessoa, de Figueiró dos Vinhos, conseguiu a casa nova, graças a pagar 670000 euros, aos advogados, para mudar residência fiscal, declarar uma casa de 6 assoalhadas e 500 metros quadrados, de garagem, num terreno de 900 metros quadrados), a advogados, conseguiu re-construir tudo.
      Que saiba (e tenho lá, muitos familiares) há 2 casas, uma na Castanheira de Pêra, outra em Pedrogão Grande, que, ainda, não foram construídas, porque não conseguiram fazer a habilitação de herdeiros, há 1700 pessoas, para assinar… antes de poderem legalizar o terreno, em nome, dos herdeiros, da pessoa, que viu a casa arder, entretanto faleceu.
      As tvs anunciam 1000000 casas, perdidas, como o Hugo Soares anunciou “vários milhares de cadáveres a serem queimados, em casas abandonadas, das quais tenho provas”.

    • Inculto says:
      25 de Agosto de 2025 às 13:08

      O Marcelo não cumpriu nem fez cumprir o que disse… É verdade…

  2. Vim Menti says:
    25 de Agosto de 2025 às 12:21

    Já ajudamos pouco o estado… o estado é que tem que ajudar essas pessoas

  3. Mike Yeadon says:
    25 de Agosto de 2025 às 12:21

    Políticos fraquinhos. É melhor começarmos a contratar políticos do norte da Europa. Com líderes diferentes, as massas acompanham. Com líderes fracos e corruptos como os nossos, nunca passaremos da cepa torta.

