Incêndios: já pode candidatar-se a apoios monetários
O diploma (decreto-lei 98-A/2025, de 24 de agosto), agora oficialmente publicado no Diário da República, autoriza o início das candidaturas a apoios estatais destinados às populações, câmaras municipais e empresas afetadas pelos incêndios das últimas semanas.
Os apoios destinam-se a todos os incêndios ocorridos desde o primeiro dia de julho.
Os apoios visam vários setores, incluindo:
- Habitação: reconstrução de casas.
- Economia: reposição de atividades económicas perdidas.
- Meio ambiente: recuperação das áreas afetadas, abrangendo florestas, biodiversidade e infraestruturas
As comissões responsáveis pela avaliação dos danos e atribuição dos apoios são as autarquias locais e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).
Apoios específicos por setor:
- Agricultura: até 10 mil euros para necessidades como a alimentação animal.
- Empresas:
- Se tiver seguro: o Estado cobre até 50% da diferença entre o prejuízo e a indemnização da seguradora.
- Sem seguro: o apoio reduz-se para 25% do prejuízo registado.
Durante um período de três meses, as empresas também podem receber apoio para manter postos de trabalho; em situações de crise empresarial, podem recorrer a um regime simplificado para redução ou suspensão de contratos de trabalho
Outra medida contemplada no diploma, prometida pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro, refere-se à comparticipação nas habitações:
- Reconstrução 100% financiada até 250 mil euros.
- Caso o valor ultrapasse os 250 mil euros, a comparticipação estatal é de 85%
Além disso, está prevista isenção total de taxas moderadoras e as unidades locais de saúde, em coordenação com a Agência Portuguesa do Ambiente e as CCDR, estarão atentas à qualidade do ar, da água e dos solos. Podem saber mais aqui.
Nota: O formulário para apoios deverá ficar disponível esta semana
Sim continuem a alimentar a indústria dos fogos. Já se esqueceram de Pedrogão, quem necessitava nunca recebeu nenhum apoio
ISSO É FALSO!!!
Quem não recebeu apoios é porque tinha terrenos, em nome de tetra-tetra avós, que os registaram em 1894. Desde aí, até aos fogos, nunca mais registaram nada, construíram casas, garagens, armazéns e espaços, sem qualquer autorização.
Quem pode pagar 30000 euros a 670000 euros (uma pessoa, de Figueiró dos Vinhos, conseguiu a casa nova, graças a pagar 670000 euros, aos advogados, para mudar residência fiscal, declarar uma casa de 6 assoalhadas e 500 metros quadrados, de garagem, num terreno de 900 metros quadrados), a advogados, conseguiu re-construir tudo.
Que saiba (e tenho lá, muitos familiares) há 2 casas, uma na Castanheira de Pêra, outra em Pedrogão Grande, que, ainda, não foram construídas, porque não conseguiram fazer a habilitação de herdeiros, há 1700 pessoas, para assinar… antes de poderem legalizar o terreno, em nome, dos herdeiros, da pessoa, que viu a casa arder, entretanto faleceu.
As tvs anunciam 1000000 casas, perdidas, como o Hugo Soares anunciou “vários milhares de cadáveres a serem queimados, em casas abandonadas, das quais tenho provas”.
O Marcelo não cumpriu nem fez cumprir o que disse… É verdade…
Já ajudamos pouco o estado… o estado é que tem que ajudar essas pessoas
Políticos fraquinhos. É melhor começarmos a contratar políticos do norte da Europa. Com líderes diferentes, as massas acompanham. Com líderes fracos e corruptos como os nossos, nunca passaremos da cepa torta.