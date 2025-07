Muitas respostas nas conversas? WhatsApp vai ajudar a ver tudo melhor

São muitas as mudanças que a Meta traz à sua app de mensagens. Isso acontece novamente, com o WhatsApp a reformular como mostra as respostas às mensagens das conversas. Para ajudar a ver as coisas com mais clareza, em breve agrupará automaticamente todas as respostas numa conversa. Assim, tudo será mais simples para os utilizadores.

Em breve, qualquer utilizador já não terá de decifrar quem respondeu a que mensagem numa conversa do WhatsApp. A aplicação de mensagens reformulará como exibe as respostas às mensagens numa conversa para ajudar os utilizadores a verem as coisas com mais clareza.

Há alguns meses, o WABetaInfo, descobriu que a Meta trabalhava numa nova funcionalidade para organizar as respostas a uma mensagem dentro de uma conversa. Esta nova funcionalidade, descoberta originalmente no Android, está também a ser desenvolvida para a versão iOS da aplicação. Uma decisão bastante lógica, se o WhatsApp pretende manter um mínimo de consistência entre as plataformas.

Concretamente, esta nova visualização permitirá ver e acompanhar as respostas a uma mensagem específica, agrupando-as num tópico de discussão. Este tópico permanecerá anexado diretamente por baixo da mensagem original, mas as novas respostas enviadas por outros participantes incluirão um atalho indicando o número de respostas e permitindo abri-las rapidamente.

Como todas as respostas enviadas serão republicadas na mensagem original, será mais fácil acompanhá-las e voltar à sequência de respostas enviadas por cada participante. Já não é necessário percorrer o histórico da conversa para encontrar todas as respostas a uma mensagem. Serão agrupadas automaticamente num só lugar.

A chegada deste novo sistema será, sem dúvida, um alívio para muitos utilizadores sobrecarregados pelo número excessivo de respostas que recebem nas conversas de grupo. Importa notar que esta nova forma de organizar a exibição de respostas nas conversas do WhatsApp ainda está em desenvolvimento.

Atualmente esta novidade está em fase de testes em versões beta do serviço de mensagens. Provavelmente será necessário esperar mais algumas semanas, ou até meses, para todos poderem finalmente usufruir do mesmo na versão estável da aplicação.