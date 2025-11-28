Rússia ficou sem a sua única plataforma para lançamentos espaciais tripulados
Esta quinta-feira, a única plataforma que permite à Rússia lançar foguetões espaciais tripulados ficou danificada, após um acidente de lançamento.
A agência espacial russa Roscosmos informou que a plataforma do Cosmódromo de Baikonur, situada no Cazaquistão e a única que permite à Rússia lançar foguetões espaciais tripulados, ficou danificada num acidente de lançamento, esta quinta-feira.
Segundo a agência, nas redes sociais, após inspecionar as instalações, foram identificados "danos em vários componentes" da plataforma de lançamento.
O acidente teve lugar durante o lançamento de um foguetão Soyuz que transportava uma tripulação russo-americana para a Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS).
A missão Soyuz MS-38, que transportava os cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov e Sergey Mikhailev, bem como o astronauta norte-americano da NASA Chris Williams, foi lançada de Baikonur na manhã de ontem.
Posteriormente, segundo a Roscosmos, a nave espacial acoplou-se à ISS sem danos.
Rússia não poderá fazer lançamentos tripulados por um longo período
Apesar do acidente, a agência espacial russa garantiu que "todos os equipamentos de reserva estão disponíveis para reparação" e que a plataforma de lançamento será restaurada "o mais rapidamente possível".
Citada pela Agence France-Presse, a imprensa espacial russa disse que o país ficará incapaz de fazer lançamentos tripulados em Baikonur por um longo período, pois os danos nas instalações durante o lançamento foram significativos.
Imagem: The Moscow Times
