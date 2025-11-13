SpaceX lançou o plano Starlink mais barato até à data

De forma discreta, a SpaceX está a disponibilizar aquele que é o plano da Starlink mais barato até à data. Disponível em alguns locais, nos Estados Unidos, poderá ser alargado, em breve, a outros países.

Por forma a servir "residências mais pequenas que não necessitam da elevada velocidade de conexão", a SpaceX parece estar a disponibilizar o plano mais barato até à data da sua Starlink, o Residencial de 100 Mbps.

Conforme detetado por utilizadores, o novo plano é significativamente mais barato do que os planos existentes Residencial e Residencial Lite, que custam 120 e 80 dólares mensais, respetivamente, nos Estados Unidos.

Em Portugal, onde este novo plano mais barato (ainda) não está disponível, os residenciais existentes custam 40 e 29 euros mensais, respetivamente.

O novo plano limita a velocidade de download a 100 Mbps e "foi concebido como uma opção mais simples para casas mais pequenas que não necessitam da alta velocidade de ligação dos serviços Residencial Lite e/ ou Residencial", segundo a SpaceX, numa página de suporte citada pelo website PC Mag.

Entretanto, sem detalhes sobre a chegada de um novo plano, o site norte-americano da Starlink já indica que o plano Residencial Lite oferecerá velocidades próximas dos 250 Mbps, e o plano Residencial fornecerá banda larga com uma velocidade igual ou superior a 400 Mbps.

Com limite de velocidade para download, o plano Residencial de 100 Mbps oferece dados ilimitados e não tem qualquer restrição na velocidade de upload.

Ideal para casas com 2 a 3 pessoas e necessidades diárias de internet, como navegação na web, videochamadas e streaming em HD. Não foi concebido para utilizadores intensivos ou casas grandes com múltiplas atividades simultâneas que exigem uma elevada largura de banda (como streaming em 4K ou grandes downloads de jogos).

Escreveu a empresa, conforme citado, revelando que está nos planos permitir que os atuais clientes da Starlink migrem para o plano Residencial de 100 Mbps.

Plano mais barato da Starlink limitado a algumas regiões

O professor de ciência da computação na Universidade de Victoria, no Canadá, Jianping Pan, que estuda sistemas de internet por satélite, enviou, à PC Mag, uma captura de ecrã que mostra a Starlink a oferecer aos utilizadores existentes no Nebraska a opção de migrar para o plano Residencial de 100 Mbps.

Entretanto, utilizadores do Reddit deram conta de a opção aparecer em locais como Minnesota e Nevada.

Apesar de ainda estar limitada a alguns locais, é possível que a SpaceX alargue a oferta a outros mercados, uma vez que fazê-lo poderá efetivamente atrair ainda mais utilizadores para a sua rede de satélites de Internet.