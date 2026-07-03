Sistema de nomes de utilizador do WhatsApp está a gerar controvérsia

O WhatsApp ativou esta semana a reserva de nomes de utilizador, antecipando um lançamento em larga escala previsto para o final deste ano. A nova funcionalidade, que permite a comunicação através do nome de utilizador em vez do número de telefone. Tem sido alvo de críticas de especialistas em segurança e entidades reguladoras, principalmente na Índia.

WhatsApp está a gerar controvérsia

A Meta defende que esta mudança aumentará a privacidade. Por outro lado, os críticos alertam que o sistema pode criar novas oportunidades para a falsificação de identidade. Com o objetivo de permitir aos utilizadores interagirem mantendo os seus números de telefone privados, este sistema representa uma nova era nos processos de verificação de identidade.

Os testes iniciais mostraram que nomes de utilizador semelhantes aos de políticos famosos, artistas e grandes instituições estavam disponíveis para reserva. O Ministério da Eletrónica e Tecnologia da Informação da Índia emitiu um alerta ao WhatsApp, argumentando que este poderia aumentar crimes como a fraude online, o phishing e a prisão digital.

O ministério solicitou que o WhatsApp explicasse os riscos representados por esta funcionalidade e não a implementasse até que os processos regulamentares estivessem concluídos. Esta intervenção na Índia foi criticada pelo grupo de direitos digitais Internet Freedom Foundation por falta de base legal.

Segurança do sistema de nomes de utilizador

Changpeng Zhao, fundador da Binance, que utiliza um sistema de nomes de utilizador semelhante nas plataformas de redes sociais, afirmou que não conseguiu reservar o seu nome de utilizador no WhatsApp. A Meta, por outro lado, declarou que reserva alguns nomes de utilizador para figuras públicas e agências governamentais. No entanto, não forneceu uma explicação detalhada sobre quais os nomes que se enquadram nesta categoria.

Rachel Tobac, CEO da SocialProof Security, realçou que os nomes de utilizador são um passo positivo em termos de privacidade, pois eliminam a necessidade de partilhar números de telefone. No entanto, Tobac observou que nomes semelhantes aumentam o risco de falsificação de identidade. Recomendou que os utilizadores escolham nomes que não sejam facilmente adivinháveis.

A Mozilla Foundation, por sua vez, apontou que esta mudança pode aumentar os casos de fraude. Criticou também a estratégia de fusão de identidades da Meta nas suas plataformas. O WhatsApp anunciou que está a avaliar o feedback recebido e que irá gerir o processo de forma lenta e cuidada para o lançamento em larga escala previsto para o final do ano.