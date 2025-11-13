Aprender a arte de ferreiro com Magic Forge Tycoon?

Com a ação a decorrer num mundo de magia medieval, Magic Forge Tycoon convida os jogadores a tornarem-se nos melhores ferreiros do Reino. Será que conseguem?

Os estúdios independentes belgas Clever Trickster, encontram-se a trabalhar no seu próximo jogo, Magic Forge Tycoon e recentemente anunciaram a data de lançamento. Assim sendo, o jogo vai chegar em Acesso Antecipado ao Steam a 13 de janeiro.

A data de lançamento do jogo original era para ser ainda este ano mas, ansiosos por incorporar o máximo de feedbacks possíveis que a demo originou no jogo, a equipa decidiu adiar para o próximo ano.

Magic Forge Tycoon é um jogo casual, de gestão e estratégia que decorre num universo de fantasia medieval, no qual os jogadores tentarão ser os melhores ferreiros e armeiros do Reino.

Após a sátira vampírica Blood Bar Tycoon, que transformou a sede de sangue em uma metáfora mordaz para o capitalismo orgânico, os Clever Trickster retornam com uma nova paródia: desta vez, os conflitos geopolíticos estão no centro da jogabilidade.

O jogador assume o papel de um produtor e comerciante de armas num universo de fantasia medieval, e as escolhas que assumir, terão uma influência real no futuro, tanto do reino como nos conflitos que grassam pela terra.

Nenhuma posição política é tomada, mas uma crítica sutil e absurda é apresentada neste universo colorido e irreverente. Fiel à sua marca registrada, o estúdio apresenta um mundo superficialmente cartoonesco, mas populado por mecânicas mais sombrias e satíricas. No entanto, é clara a preocupação dos seus responsáveis ao afirmar que o jogo não pretende cair em ideologias nem tomadas de posição.

O jogo tenta ser o campo de ´guerra´ estratégico no qual o humor serve como um espelho para as lutas de poder e onde o jogador ri... enquanto se pergunta se não cruzou uma linha vermelha sem perceber.

Magic Forge Tycoon vai chegar em Acesso Antecipado ao Steam a 13 de janeiro