Phantom Squad, o regresso da SWAT

Quem aprecia jogos táticos, vai certamente querer dar uma olhadela a este Phantom Squad. Com desenvolvimento a cargo dos estúdios Super Rare Originals, este titulo traz a emoção de missões de resgate de reféns das equipas SWAT (Special Weapons and Tactics). Venham ver...

Os estúdios britânicos Super Rare Originals, encontram-se a ultimar o seu próximo projeto, Phantom Squad. Trata-se de uma forma simplista, de um shooter tático onde a ação é intensa e frenética e baseia-se em missões de resgate.

Tal como as equipas SWAT têm de fazer na realidade, o jogador terá de planear e executar missões de alto risco, que envolvem o resgate de reféns. Missões essas que têm de projetadas e executadas com tremenda precisão, pois cada erro de cálculo pode terminar na morte dos reféns, ou da própria equipa de resgate.

Phantom Squad é um titulo cooperativo no qual até 4 amigos, se podem juntar para levar a cabo as várias missões que o jogo lhes apresenta.

Para a execução de cada missão, e tal como é natural em missões desta natureza, os jogadores terão de fazer um planeamento tático inicial de toda a missão. Aí, vão ter de antecipar todos os aspetos importantes (e menos importantes) do que vai acontecer, incluindo a identificação dos pontos de entrada e saída dos locais em causa, a marcação dos principais objetivos a concluir e muitos outros aspetos táticos.

Existem 13 tipos de armamento à escolha dos jogadores, cada qual mais aconselhado para determinada abordagem. Por outro lado, existe à disposição dos jogadores «, um arsenal diversificado de mais de 20 gadgets com os mais diversos fins, ludibriar, submeter ou subjugar os terroristas. Por exemplo, existem dispositivos para explorar cada sala antes de entrar e permitir a sinalização dos inimigos aí presentes.

Atenção que em Phantom Squad, o fogo amigo é real. Ou seja, um tiro perdido ou mal calculado pode atingir um companheiro de equipe, tornando a missão impossível de concluir. Desta forma, a comunicação e a precisão de tiro são elementos cruciais no jogo.

O jogo vai contar ainda com mapas dinâmicos, que aumentam um pouco mais a complexidade de cada missão e o seu planeamento.

Convém reforçar que Phantom Squad inclui diversas ferramentas prontas para ajudar os jogadores a engendrar as táticas perfeitas, como por exemplo, um chat ingame que pode ser usado para, rapidamente, delinear táticas ou reagir a eventos inesperados com os nossos companheiros de equipa.

Phantom Squad é um jogo que promete bastante ação e adrenalina, especialmente para quem aprecia jogos táticos do estilo SWAT (e com uma perspectiva de Top-Down). O jogo encontra-se em desenvolvimento para PC, com data de lançamento prevista para 18 de julho.