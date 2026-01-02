Reviver o Antigo Egito com Ancient Farm

Para todos os jogadores que apreciem História, com um gosto especial pelo Antigo Egito do tempo dos Faraós, Ancient Farm é jogo que poderá vir a ser bastante interessante. Venham conhecer mais ...

Ancient Farm, encontra-se em fase final de produção, sendo a sua data de lançamento prevista para 8 de janeiro, para PC. No entanto, recentemente, os estúdios responsáveis pelo jogo, os polacos A2 Softworks, vieram revelar que o jogo também irá sair para consolas.

Os estúdios A2 Softworks, cujos principais trabalhos anteriores são os títulos Drill Deal e Gatewalkers, concentra os seus projetos em jogos de estratégia e de simulação.

Ancient Farm é um simulador de gestão de quintas ou herdades no tempo dos Grandes Faraós. O jogo convida os jogadores a gerirem toda a atividade numa dessas quintas no tempo do Antigo Egito o que vai desde a plantação de culturas até à criação de animais.

Segundo os A2 Softworks, o jogo pretende oferecer uma experiência tranquila e relaxante para um jogador (singleplayer), numa perspectiva na primeira pessoa, e no qual os jogadores começam com um pequeno terreno, podendo expandi-lo ao longo do tempo até se tornar numa mega herdade.

Uma vez que o jogo se inspira no Antigo Egito, os jogadores podem esperar encontrar, em vez de tratores e máquinas modernas, variadas ferramentas e utensílios tradicionais e, como tal, extremamente simples. Não existem nenhumas das comodidades modernas, sendo a maioria das tarefas feita manualmente e dependendo do esforço do jogador.

No entanto, em Ancient Farm existe muito mais do que apenas a agricultura e a criação de animais. Os jogadores podem também recolher recursos na Natureza, construir edifícios e infraestruturas, criar itens e ferramentas e mesmo, chegar a cozinhar.

O jogo vai apresentar os ciclos sazonais, que fazem com que haja mudanças nos preços de mercado e muitos outros fatores económicos (à época, claro). Com o avançar do jogo e o sucesso dos produtos da nossa quinta, o jogador pode reinvestir os seus proveitos de forma a expandir a sua quinta gradualmente.

Os jogadores podem escolher entre diversas plantas e animais, permitindo-lhes moldar a sua fazenda e experimentar diferentes formas de desenvolvimento. Podem plantar milho, linho, algodão, cânhamo, trigo, papiro, cana-de-açúcar, uvas, oliveiras entre muitas mais. Por sua vez, os animais incluem galinhas, vacas, ovelhas e touros.

Ancient Farm será lançado para PC (Steam) a 8 de janeiro de 2026. Mais tarde, e ainda sem data de lançamento prevista, chegarão as versões de consola, para PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2.